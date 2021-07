Marble Music Fest impulsa con David Bisbal que las canteras del mármol de Macael como patrimonio inmaterial de la Humanidad

domingo 18 de julio de 2021

La primera noche del festival viste de gala la candidatura con la lectura del manifiesto, la actuación lírica de Juan de Dios Mateos y el torbellino de energía del cantante almeriense más internacional







Conocimiento, técnica, energía, elegancia, identidad cien por cien almeriense… Denominadores comunes que permiten definir tanto al trabajo y las particularidades de las canterías del mármol de Macael como la música y forma de ser de David Bisbal sobre un escenario, ambos unidos anoche en Marble Fest Music, el festival con el que por Diputación Provincial, Ayuntamiento de Macael, Cosentino y Crash Music proyectan en su primera edición su candidatura a ser declaradas patrimonio inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.



Una puesta de largo brillante y emocionante, incluso antes de que empezase a sonar la primera nota musical, y es que desde el comienzo era imponente ver el montaje escénico en un enclave tan espectacular y llamativo como las canteras del mármol de la localidad almeriense. Una velada en la que se produjo la presentación oficial de la candidatura, con la proyección del vídeo promocional y la lectura del manifiesto y se contó con las actuaciones del tenor almeriense Juan de Dios Mateos, acompañado del quinteto de cuerda Diesis, y de David Bisbal.



El acto tuvo además una nutrida presencia institucional, encabezada por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y su homóloga de Promoción Económica y Empresa, Carmen Navarro, así como el alcalde de Macael, Raúl Martínez Requejo, y el director de Comunicación y Reputación Corporativa de Grupo Cosentino, Santiago Alfonso.



Tras la proyección del vídeo promocional con el que el Ayuntamiento de Macael, en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo del Mármol Al-Lali, la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía y la Asociación de Artesanos de la Comarca del Mármol, pretende lograr el reconocimiento internacional de la Cantería del mármol de Macael como manifestación cultural única a través de su inclusión en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, tuvo lugar la lectura del manifiesto, a cargo del periodista Juan Gabriel García.



Un texto donde se presentan y detallan todas las claves que demuestran que las canteras de Macael cumplen con todos los requisitos solicitados para obtener dicho reconocimiento: los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales, tradiciones y expresiones orales y usos sociales, rituales y actos festivos. “En las canteras trabajaron duro fenicios, romanos, musulmanes y cristianos y a todos ellos los unió el trabajo duro y el sacrificio”, apunta.





Juan de Dios Mateos, la belleza del lírico

Premio Plácido Domingo al mejor cantante español y de la Fundación Ferrer-Salat en el 56º Concurso Internacional Tenor Viñas en 2019, segundo premio del Concurso Internacional Hariclea Darclée de Rumanía en 2017 así como Artista Revelación en los Premios El Público de Canal Sur en 2020, Juan de Dios Mateos y el quinteto Diesis fueron los encargados de hacer que la música sonara por primera vez en el primer Marble Music Fest de la historia, que siempre será recordado como el inicio del camino de una candidatura y, se espera, que cada año sirva de celebración de su consecución.



Mateos eligió un programa equilibrado entre piezas líricas muy conocidas, tanto españolas (‘Amapola’, de Lacalle o ‘No Puede Ser’, de Sorozábal), como italianas (‘O Sole Mio’, ‘Funiculí Funiculá’, ‘A Vucchella’, ‘La Danza’ de Rossini’) o de la canción latinoamericana de autor, en este caso solo con el quinteto de cuerda, con el tango ‘Por Una Cabeza’, de Carlos Gardel. Entrada ya la noche, la solemnidad de ‘Nessun Dorma’ de Puccini puso fin a una sobrecogedora actuación, que resonó más bella si cabe gracias al paraje natural.





David Bisbal, el impulso definitivo

Para la consecución del objetivo de la declaración será necesaria constancia, trabajo, humildad, compromiso, fuerza, decisión, energía y mucha proyección internacional. Unas virtudes que atesora desde sus inicios David Bisbal, que vino a representar de manera definitoria todas las emociones que el proyecto emprendido tiene. La expectación ante su actuación en las canteras del mármol de Macael eran enormes, no en vano las entradas se agotaron en apenas 24 horas, como también el extra posterior lanzado la semana pasada al poder ampliar ligeramente el aforo.



David Bisbal ha vuelto a los escenarios con su gira 2021 “En tus planes”, con un repertorio completamente renovado, con nuevas canciones, con una producción nueva también en lo que al escenario se refiere. Reconocido artista a ambos lados del Atlántico por su carrera de 20 años en los cuales ha conseguido 11 Discos de Diamante por las ventas de sus álbumes y vender más de 5 millones de Tickets de sus más de 1.000 conciertos en todo el mundo.



La intro inicial ya animó al público asistente que acabaría disfrutando de la primera a la última canción, en un arranque torrencial con ‘Silencio’ y ‘Antes Que No’. Fue la primera piedra de toque antes de entrar en un bloque donde las canciones más recientes fueron las protagonistas. Así, tras una empática bienvenida, donde Bisbal volvió a demostrar su declaración de amor eterno a la provincia de Almería, llegarían ‘En Tus Planes’, ‘Amor Amé’, ‘La Necesidad’ y ‘Sabrás’, temas de su último disco, que evidencian que el almeriense sigue en plena forma creativa e interpretativa.



Noche de ensueño con ‘No Amanece’ y ‘Quién Me Iba A Decir’, siempre efectiva. En el viaje de emociones, recuerdos y sensaciones que siempre supone un concierto de David Bisbal, llegó el momento de bajar la intensidad para un tramo de baladas como ‘Lo Tenga o No’, ‘Culpable’ o ‘Como La Primera Vez’, con su trayectoria ascendente que ya venía a anticipar que la adrenalina subiría de nuevo con dos de las canciones más bailables, ‘Esclavo De Sus Besos’ y la ya veterana ‘Camina y Ven’. Pero todavía quedaba mucho más.



‘Vuelve, Vuelve’ y ‘A Partir de Hoy’ fueron las siguientes paradas de un camino que tuvo sus momentos más sobrecogedores con, tras ‘El Ruido’, ‘Dígale’ y ‘Mi Princesa’. Con ese pellizco en el corazón era la hora de los sonidos más actuales con las recientes ‘Perdón’ y ‘Bésame’ y cerrar con la celebradísima ‘Bulería’, que ejerció de primera despedida tras la presentación de los músicos.



Para los bises, otro momento emotivo para la canción ‘Si Tú La Quieres’, que David Bisbal estrenó el pasado año en pleno confinamiento, con un vídeo que recoge muchas de esas imágenes comunes: videollamadas, juegos en casa, niños y niñas siendo gigantes en una situación nunca antes vivida. Ahora sí, llegaba el momento del ‘hasta luego’ definitivo que lo hizo de la mano de ‘Ave María’. Un cierre a la altura para colocar una piedra más, de mármol de Macael, en el camino hacia el patrimonio inmaterial de la Humanidad.



Hoy, Loquillo y Ciclonautas

En la noche del domingo, 18 de julio, Marble Music Fest contará con la gran estrella del rock and roll nacional de las últimas décadas, Loquillo, que estará acompañado de una de las bandas de culto más apreciadas en el rock independiente, como son los hispano-argentinos Ciclonautas. Todavía quedan entradas para el concierto de Loquillo y Ciclonautas, con un precio de 40 euros en el sector A y 35 euros en el sector B. Están a la venta en www.marblemusicfest.com.