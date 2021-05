Capital Marcha ciclista entre Almería y Sevilla para visibilizar la Esclerosis Múltiple en Andalucía sábado 08 de mayo de 2021 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mostrado su apoyo a los tres ciclistas que el 29 de mayo saldrán de la ciudad y harán 450 kilómetros para llamar la atención sobre esta patología El Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, AEMA, entidad miembro de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, han presentado esta mañana ‘Pedaleando por la difusión de la Esclerosis Múltiple’, una iniciativa deportiva del Equipo Cuquiline que llevará a tres ciclistas a recorrer la distancia entre Almería y Sevilla. Juan Jesús del Águila, Tomás Zurano y Rafael Fernández serán quienes el próximo 29 de mayo salgan de Almería capital a las 13.00 horas y recorran un total de 450 kilómetros hasta llegar a Sevilla capital sobre las 11.00 horas de la mañana del día siguiente. Visibilizar la Esclerosis Múltiple y que la sociedad se acerque a esta patología aún invisible para muchos sectores, es el objetivo principal de esta iniciativa enmarcada en la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad, que se celebra cada 30 de mayo. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mostrado su apoyo no sólo a este reto deportivo sino a todas las iniciativas de AEMA. “Aquí se unen los mejores ingredientes, el deporte y la solidaridad y desde el Ayuntamiento de Almería mostramos todo nuestro compromiso para visibilizarlo y estar al lado de quienes nos necesitan”, ha afirmado. Por su parte, Isabel Martínez, presidenta de AEMA, ha agradecido a los tres deportistas su valentía y que hayan pensado en esta patología que en nuestra provincia afecta a unos 1.000 almerienses. “La Esclerosis Múltiple afecta al sistema nervioso central y el confinamiento no sólo ha agravado la situación de los afectados, sino que durante estos meses se han diagnosticado nuevos casos sobre todo en gente muy joven”, ha afirmado Martínez durante la presentación la cual ha concluido reafirmando que “esta marcha será sin duda un empuje para nuestra asociación y dará una visión positiva y llena de esperanza a la enfermedad”. Además de con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, AEMA ha contado con el apoyo de FAAM, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Agrupación Ciclista Almeriense Costra Racing Team, Bio Racer, Born, En Esencia Catering, Cuquiline Team y las Federaciones Españolas y Andaluza de Esclerosis Múltiple, AEDEM y FEDEMA. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

