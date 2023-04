Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital María del Mar Vázquez, ‘Comadre de Honor’ del Pueblo Gitano sábado 15 de abril de 2023 , 12:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Hermandad Gitana Andaluza reconoce a la alcaldesa de Almería en los actos de celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, donde aboga por seguir trabajando por la convivencia y la tolerancia entre todas las culturas La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido el reconocimiento de ‘Comadre de Honor’ que le ha otorgado la Federación Andaluza de la Hermandad Gitana con motivo de los actos del Día Internacional del Pueblo Gitano, celebrados ayer en el Auditorio Maestro Padilla. Agradecimiento que ha hecho extensivo al colectivo que representa en Almería esta Hermandad “por todo lo que supone el pueblo gitano para Almería. Por vuestra cultura, por vuestros valores y por estar siempre presentes en la vida y en la historia de Almería”. "Almería y su Ayuntamiento se suman un año más a esta celebración y hoy, de nuevo, quiero que sepáis que podéis contar siempre con nosotros a la hora de dar a conocer vuestra cultura y vuestras tradiciones y vuestro arte, que están unidos ya para siempre a la historia de Almería”, reconocía la alcaldesa tras recibir este reconocimiento de manos del presidente de la Hermandad Gitana, Tomás Santiago. Acompañada de la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y de la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, -Vazquez ha felicitado a la comunidad gitana en su Día Internacional, que anualmente se conmemora el 8 de abril, subrayando “su predisposición a trabajar y colaborar siempre con el Ayuntamiento”. “Los gitanos sois una parte más de la sociedad. Por eso creo que lo que debemos dejar claro no es que estéis integrados, sino que todos juntos vamos avanzando en una misma dirección. Y que poco a poco, gracias a vuestro compromiso con la educación, con la escolarización y con el aprendizaje, estáis preparados para desempeñar muchos trabajos y ser cada vez más importantes en Almería”, se ha congratulado la alcaldesa. Del mismo modo ha insistido en la importancia de dar a conocer los valores familiares del pueblo gitano, el respeto por la familia y los mayores, además de su cultura. “Son valores que ayudan a sumar, a integrar, a respetar y a compartir”, ha recalcado. Integración y convivencia María del Mar Vazquez ha apelado a seguir trabajando “juntos por la convivencia y el respeto en nuestra ciudad, en Almería, así como por la tolerancia entre todas las culturas. Que nadie jamás os vuelva a juzgar sin conoceros. Ya está bien de estereotipos. Ya está bien de racismo. En el Ayuntamiento tenemos tolerancia cero con los comportamientos y actitudes racistas”, reconocía. “Más que payos o gitanos, todos somos almerienses. Y eso es lo que de verdad importa, porque Almería la hacemos entre todos. Y todos juntos podemos ayudar a vivir en una Almería más abierta, más tolerante, más inclusiva y más centrada en las personas”, ha concluido. Avanzar como colectivo Por su parte, el presidente de la Hermandad Gitana, Tomás Santiago, ha agradecido en la persona de la alcaldesa la “predisposición municipal” a colaborar con el colectivo y ha pedido que esa predisposición se extienda a todas las administraciones para que el pueblo gitano “pueda seguir dando pasos y avanzar en sus objetivos como colectivo”. Guillermo Carmona, Secretario General de la Hermandad Gitana de Andalucía, ha querido también subrayar el carácter “reivindicativo” que el colectivo gitano pretende que tenga también este Día Internacional, agradeciendo también al Ayuntamiento su significación con las demandas del pueblo gitano, entendiendo a éste como parte de la sociedad almeriense. Día Internacional del Pueblo Gitano El Día Internacional del Pueblo Gitano se conmemora el 8 de abril. Esta fecha recuerda el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El doctor en Historia Manuel Martínez Martínez analizará la historia gitana en España en Zafra

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.