Deportes María Dolores López gana el IBP de Linares miércoles 19 de mayo de 2021 , 20:37h La tenista almeriense llegó a la cita como cuarta cabeza de serie y se llevó la victoria sin perder un solo set





La tenista almeriense María Dolores López, del Club de Tenis Almería, se proclamó campeona este fin de semana en el Open Linares Base, prueba perteneciente al Circuito IBP Uniuso de Tenis, disputado sobre la tierra batida del Club de Tenis Base Linares de la localidad homónima jienense, dotado con 3.000 euros, con 1.000 para la ganadora.



María Dolores, que llegaba como cuarta cabeza de serie al torneo dada su clasificación en el ranking nacional, derrotaba en octavos de final a la madrileña Lidia Moreno por 6/1 6/4, mientras que en cuartos de final vencía a la británica Eleanor Baglow por 6/3 6/4.



La almeriense se metía así en semifinales del torneo, donde se vería las caras con la segunda favorita del cuadro, María José Luque, número 32 actual del ranking nacional, a la que superaba también en dos sets, 6/3 6/4.



María Dolores López alcanzaba de esta forma la final, frente a la tercera favorita, la madrileña Carmen Gallardo, número 40 de España, que había eliminado en semifinales a la máxima favorita y número 23 nacional, Ainhoa Atucha. La almeriense dominó el encuentro, llevándose la victoria de forma clara por 6/2 6/2 para seguir engrandeciendo su palmarés.



Con esta victoria, María Dolores López, todavía en edad júnior, se sitúa en el ‘top 40’ de la clasificación nacional. La tenista almeriense comentaba haber ido “de menos a más” en una serie de “partidos complicados, en los que el resultado no ha reflejado la realidad, pero donde sí tuve buenas sensaciones y estuve en los momentos importantes".



Clave en su victoria fue “un sólido juego de fondo, una actitud positiva y ganas de seguir”, así como “hacer lo que tocaba en la final, jugar con intensidad y ser valiente para llevarme la victoria, estoy muy contenta”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

