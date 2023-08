Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar María Olíver se lleva el XXI Open de Tenis ‘Feria de Almería Sol de oro’ viernes 18 de agosto de 2023 , 15:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El evento deportivo ha reunido a más de 40 participantes en el complejo deportivo del Club de Tenis de Almería, en esta edición se ha incluido en el prestigioso circuito IBP. Un año más, y como parte del programa de la Feria en honor a la Virgen del Mar, se celebrado el Open de Tenis reuniendo, durante seis días, a más de cuarenta tenistas de diferentes categorías. El torneo, organizado por la Federación Andaluza de Tenis y el Club de Tenis Almería, ha tenido como gran novedad en esta edición su inclusión en el prestigioso circuito IBP series y ha repartido 2.000 euros en premios, celebrándose por primera vez en las categorías femenina y masculina. La jugadora almeriense María Oliver ha vencido 3-1 a Andrea Palazón en un partido muy disputado que ha durado algo más de dos horas en el Club de Tenis Almería ante casi un centenar de aficionados a la raqueta. Según la tenista Oliver, ha sido un partido “muy difícil, porque la pista estaba dura. Además, de que sabía el nivel tan alto de mi rival. Estoy contenta ya que salía de una lesión”. En el cuadro femenino, hay que destacar que han participado jugadoras como la reciente ganadora María Oliver (cabeza de serie número uno. Encarni García que ha jugado recientemente en la Universiada, representando a España, María Dolores López que ha logrado en su palamrés el prestigioso Longiness Future Tenis en París 2016, torneo que se juega de forma paralela a Roland Garros, y la zaragozana Andrea Palazón. Por parte del cuadro masculino, hay varios nombres importantes como el almeriense Benjamin Winter, que ocupa actualmente la posición 386 en el ranking de la ATP en la modalidad de dobles y que se encuentra en el top 100 del ranking de la Real Federación Española de Te. Benjamín inició sus primeros pasos en el Club Arco Iris de Aguadulce y ha ganado recientemente títulos como el Internacional Open Zaragoza junto al también andaluz Pablo Llamas y el ITF World Tennis Tour M25 en Valldoreix junto al almeriense Javier Barranco. La final del masculino será el viernes 18 de agosto a partir de las 18:30. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Paula Navarro, subcampeona de Andalucía infantil de tenis