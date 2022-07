Capital María Vázquez asume la Alcaldía de Almería en funciones lunes 25 de julio de 2022 , 23:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco presenta su renuncia como alcalde tras ser designado consejero de la Junta de Andalucía El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado a primera hora de la tarde de hoy su renuncia como alcalde presidente del Ayuntamiento de Almería por incompatibilidad con el desempeño del cargo de consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía para el que ha sido designado en el día de hoy por resolución del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno. La primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Vázquez, asume la Alcaldía de la ciudad de Almería en funciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

