Almería Indalecio Gutiérrez califica de "periodo negro" los años de Pacheco al frente de la Alcaldía de Almería lunes 25 de julio de 2022 , 23:43h El secretario de la Agrupación Socialista felicita al futuro consejero y espera que no haga lo mismo en Andalucía que con Almería El secretario general del PSOE de la ciudad de Almería y diputado nacional, Indalecio Gutiérrez, ha calificado de "periodo negro" los años que ha estado Ramón Fernández Pacheco al frente de la Alcaldía, ya que "la ciudad no ha avanzado nada, está más estancada que nunca, a consecuencia de una gestión bastante deficitaria, que demuestra hasta que punto el Partido Popular carece de proyecto para Almería". "Quiero desearle lo mejor personalmente, aunque la realidad es que ha buscado una salida fácil de la Alcaldía porque la ciudad la tiene abandonada, tras haber caído en la indolencia", ha manifestado. A su juicio, "Pacheco ha salido huyendo a una consejería que si la dirige como ha hecho con el Ayuntamiento de Almería va a tener una gestión bastante deficitaria". Interinidad Según Indalecio Gutiérrez, la salida de Pacheco deja al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento en "situación de interinidad", pues trae consigo una crisis de gobierno que supone una traición a sus votantes, ya que ninguna de las personas que quedan en ese grupo se presentaron como alcaldables para dirigir la ciudad". "Esto no es lo que votaron los almerienses y lo peor de todo es que ya es la segunda vez que ocurre, pues su predecesor hizo lo mismo en su día para marcharse al Senado, porque el Partido Popular utiliza la Alcaldía de Almería como trampolín ", ha apuntado. A su juicio, "el periodo que se inicia ahora va a ser deficitario para la ciudad y demuestra que el PP no tiene proyecto para Almería, lo que confirma la necesidad de que se produzca un cambio y que el PSOE, que sabe perfectamente lo que los almerienses llevan años esperando, tome las riendas de la ciudad".

