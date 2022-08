Capital María Vázquez fija el mes de septiembre para sacar a concesión el proyecto para la puesta en valor del edificio de La Marina miércoles 10 de agosto de 2022 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concesión demanial anunciada por la alcaldesa en funciones estará dirigida a la rehabilitación del inmueble como elemento turístico y la adecuación del entorno La alcaldesa de Almería en funciones, María del Mar Vázquez, ha anunciado hoy la intención municipal de sacar en septiembre a concurso la concesión, para su puesta en valor, del edificio de La Marina, siendo esta una de las actuaciones contenidas en el Plan Integral para el Frente Litoral que, bajo el nombre de ‘A Mar Abierto’, fue presentado el pasado mes de marzo, englobando en él un total de siete actuaciones con una inversión total estimada de 10,6 millones de euros. Así lo ha trasladado hoy en el acto de apertura al uso público del nuevo tramo que ampía el Paseo Marítimo hasta el Delta del Andarax, donde ha explicado el desarrrollo que acompañan los proyectos incluidos dentro de este Plan, dando así continuidad a la primera de las actuaciones que, contenidas en el mismo, hoy se ha dado por finalizada. “Todos los proyectos de este Plan están administrativamente en marcha. Al de ampliación del Paseo Marítimo se sumarán en breve las actuaciones previstas sobre Avenida Cabo de Gata y la mejora de la accesibilidad con el Paseo Marítimo, en el barrio de El Zapillo, así como la mejora de iluminación del Paseo Marítimo y de Ribera. También la licitación de la mejora paisajística del Delta del Andarax y, en septiembre, sacaremos a concesión la puesta en valor del edificio de La Marina”, ha anunciado Vázquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.