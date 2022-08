Almería El buque ‘Magic Pluto’ transportará 72.000 toneladas de yeso desde Almería a Canadá miércoles 10 de agosto de 2022 , 18:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El carguero está previsto que zarpe el viernes hasta Quebec con una de las mayores cargas de mineral embarcadas en el Puerto almeriense El buque ‘Magic Pluto’, que navega con bandera de Islas Marshall, se encuentra en el Muelle de Pechina, del Puerto de Almería, para embarcar 72.000 toneladas de yeso, una de las mayores cargas de este mineral movidas en la dársena almeriense recientemente por el exportador Saint-Gobain Placo. El carguero está previsto que zarpe del Puerto de Almería a última hora del jueves o el viernes y su destino será el puerto de Quebec (Canadá). En el primer semestre de este año, desde el Puerto de Almería se han exportado más de 930.000 toneladas de yeso, un volumen que supone un incremento del 14% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las exportaciones crecientes de yeso avalan el posicionamiento del Puerto de Almería como un eje estratégico en el comercio marítimo internacional de este mineral, del que la provincia es una de las principales productoras del mundo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.