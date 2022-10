Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Ayuntamiento y Diputación dotan de sede estatal a la Hermandad de Legionarios de Honor jueves 13 de octubre de 2022 , 19:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nuevo espacio de la Hermandad se ubica en la calle Leo de la ciudad y fue inaugurado por el general jefe de la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’, Melchor Jesús Marín noticiasdealmeria.com La sociedad civil y militar se han hermanado esta tarde en Almería con la inauguración de la sede nacional de la Hermandad de Legionarios de Honor en un amplio local ubicado en la calle Leo. La nueva sede se ha puesto en marcha con el impulso del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. La inauguración del local, tras la bendición del páter de la Hermandad, José María Sánchez, ha correspondido al general jefe de la Brigada de La Legión ‘Rey Alfonso XIII’, Melchor Jesús Marín, acompañado por el presidente de la Hermandad, Antonio López Tarifa. En el acto también han intervenido la segunda teniente de Alcalde, Ana Martínez Labella; el vicepresidente de Diputación, Eugenio Gonzálvez y el GD del Ejército del Aire, Agustín Álvarez. En nombre de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, la segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha felicitado la inauguración de la nueva sede de la Hermandad Nacional de Legionarios de Honor, local cedido por el Ayuntamiento y acondicionado para su uso con la colaboración de la Diputación Provincial, que supone un paso más en el compromiso municipal y la ciudad con el cuerpo de la Legión, tan identificado como está con Almería y su provincia. “Un espacio que estoy seguro llenaréis de contenido y vais a disfrutar con la misma ilusión con la que hoy se inaugura”, ha explicado Martínez Labella, recordando los pasos que hasta el día de hoy se han dado de la mano del Presidente de la Hermandad Nacional de Legionarios de Honor, Antonio López Tarifa, cuando por primera vez se planteó la búsqueda de un espacio “que diera cobertura a la Hermandad y a la labor que tan noblemente desarrolla”. Por su parte, el vicepresidente de Diputación, Eugenio Gonzálvez, ha trasladado a la Hermandad la felicitación del presidente de la Institución Provincial por el estreno de la sede y ha destacado que “el acto de hoy es un acto de unidad, de todo aquello que une a La Legión con la provincia de Almería y los almerienses, de quienes amamos a España por encima de todo. La Diputación de Almería siempre estará a vuestro lado”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

