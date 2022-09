Capital María Vázquez realiza su primer acto como alcaldesa en el Centro Municipal de Acogida domingo 04 de septiembre de 2022 , 17:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Inicia su agenda oficial con una actividad de marcado carácter social La alcaldesa de Almería, María Vázquez, ha iniciado su agenda oficial con un acto marcado por un claro componente social: la visita al Centro Municipal de Acogida. Aquí ha podido conocer a Carmen (nombre ficticio), víctima de violencia de género, y a su hija de veinte meses, que han encontrado en el centro un hogar provisional que le ha permitido abandonar la calle mientras se le gestiona una alternativa que garantice la estabilidad necesaria para criar a su pequeña. O a Nassim, un argelino de 31 años, con una insuficiencia renal crónica y un 84 por ciento de discapacidad, que ejerce de traductor y colabora con la tareas del centro, al igual que el guineano Kaba, cuyo buen humor alegra a quienes lo rodean. Y es que cada uno de los usuarios del centro tiene una historia detrás que contar, casi todas complicadas, y han encontrado en sus instalaciones un lugar donde sentirse útiles y, sobre todo, queridos. María Vázquez ha querido conocer ese perfil humano del centro acompañada por las concejales de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, así como por sus responsables, encabezados por su director, Juan José Martínez Crisol, con los que ha recorrido las diferentes estancias: comedor, salón social, habitaciones, cocina... El Centro Municipal de Acogida es el principal recurso social básico dentro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Almería, donde se proporciona atención, tratamiento, cuidado y seguimiento a más de 80 personas, incluidas familias, que pueden alojarse temporalmente en él y ofrece también más de cien comidas diarias “para aquellas personas más vulnerables”, por lo que la alcaldesa ha agradecido la gran labor social que realizan “trabajadores sociales, cocineras, voluntarios, educadores, sicólogos, técnicos…”, en un trabajo conjunto con la Unidad de Calle y la Mesa Local de las Personas sin Hogar. El director del centro, por su parte, ha elogiado que la primera visita como alcaldesa haya sido al Centro de Acogida, “lo que denota mucho la sensibilidad social que le va a imprimir a su legislatura”, ha indicado Martínez Crisol. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.