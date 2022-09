Capital Mariano Sarmiento es el nuevo presidente del Club de Mar viernes 09 de septiembre de 2022 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez le desea “toda la suerte y el mayor acierto” y asegura que no tomará “ninguna decisión en contra de sus socios” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido a la investidura del nuevo presidente del Club de Mar, Mariano Sarmiento, que ha tomado las riendas de la entidad con una renovada junta directiva. En un acto que ha contado con la participación del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, la regidora ha deseado “toda la suerte y el mayor acierto en el futuro porque, cuando al Club le va bien, a Almería le va bien”. En esta línea, ha ensalzado el trabajo de la entidad, “una institución histórica, querida y respetada en nuestra ciudad, un fiel reflejo de lo que siempre ha sido Almería”. Por otra parte, ha subrayado que el Ayuntamiento “nunca tomará una decisión en contra de las preferencias de los socios del Club de Mar”, por lo que “vamos a seguir navegando juntos”. Mariano Sarmiento, por su parte, se ha mostrado predispuesto a mantener “las excelentes relaciones con el Consistorio para desarrollar líneas de trabajo”. Además, ha anticipado algunos de los objetivos como la ampliación del Puerto Deportivo y de sus instalaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

