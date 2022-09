Capital El Ayuntamiento cede una parcela en Los Molinos para un nuevo instituto viernes 09 de septiembre de 2022 , 16:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una superficie de 10.000 m2 y ubicado entre las calles Francia y Túnez, la cesión de suelo responde al compromiso municipal para seguir completando las necesidades de equipamiento educativo en esta zona El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local la cesión a la Junta de Andalucía, mediante mutación demanial, de una nueva parcela de titularidad municipal para la construcción de un Instituto de Educación Secundaria (IES) en Los Molinos. Esta parcela, con una superficie registral de 10.000 m², está situado entre las calles Francia y la calle Túnez, “vendrá a completar el equipamiento educativo existente en la zona, además de atender las necesidades que en este sentido se han demandado en esta parte de la ciudad”, ha explicado en rueda de prensa Ana Martínez Labella tras la Junta de Gobierno Local, en el que ha sido su estreno tras su nombramiento el pasado martes como nueva portavoz del Equipo de Gobierno. “El Ayuntamiento de Almería vuelve a responder al compromiso que siempre hemos expuesto de aportar suelo a la administración regional allí donde se nos ha demandado y se ha podido atender, disponiendo de él”, ha recordado la también responsable del Área de Urbanismo e Infraestructuras, área que ha tramitado este expediente de cesión. La edil popular ha explicado también que “el valor de la parcela que ahora el Ayuntamiento cede, mediante este acuerdo, es de 1.366.800 euros”. Colaboración Ha venido a resaltar Martínez Labella la “importante colaboración que a nivel municipal viene prestando el Ayuntamiento de Almería a las necesidades de suelo de la Junta de Andalucía, no solo a nivel de dotaciones educativas, también sanitarias”. En este sentido, ha recordado que, además de la cesión hoy acordada, el Ayuntamiento de Almería ha concluido a lo largo del último año los expedientes de cesión de una parcela, de 14.000 m², para la construcción de un colegio en Cortijo Grande-La Goleta, y otra en el Toyo, de algo más de 8.000 m², para la construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria. En trámite se encuentra, además, la solicitud de suelo para abordar la construcción de un nuevo instituto en La Cañada, en su caso condicionada a una negociación abierta con la Junta para la aportación de esta de suelos propios para ese objetivo, y la cesión de otra parcela de casi 10.000 metros cuadrados, también en el sector SUP-ACA-02 (Cortijo Grande-La Goleta), también para un instituto, que vendría a complementar la dotación educativa en esta zona de expansión de la ciudad. Suelo dotación sanitaria La portavoz municipal ha sumado además la cesión y tramitación de suelo que se viene realizando para completar también las dotaciones sanitarias. En este sentido, ha recordado el acuerdo adoptado, el pasado mes de julio, para la cesión de suelo (1.410 metros cuadrados) para la construcción de un centro de salud en Ctra Sierra Alhamilla-Toblerone. “Seguimos trabajando además en la solicitud de cesión de suelo para un centro de salud en Cortijo Grande-La Goleta, en este caso son 3.000 m2 de parcela SIPS del Plan Parcial del SUP-ACA-02 de Almería”, ha explicado Martínez Labella. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

