Mariela Gauna y Los Mejores Amarres De Amor para San Valentín

La historia de San Valentín es poco conocida, y el cómo llegó a convertirse su día en el de los Enamorados, también. Sin entrar en un muchos detalles, sí te podemos contar que la Iglesia Católica tiene registrados varios mártires con ese nombre, pero que el más famoso de ellos es el llamado San Valentín de Roma, que se popularizó por su acciones afectivas, siendo lo más recordado que pese a las prohibiciones expresas del emperador Claudio II, él casaba a los esclavos cristianos dentro de las mazmorras en que estaban presos por su fé en aquella época. A raíz de todo aquello fue detenido, y como no se arrepintió, fue martirizado hasta su muerte, lo que ocurrió, según la tradición, un 14 de febrero. Así surge la leyenda de esta fecha, en la que quienes se aman, procuran celebrarlo regalándose flores o joyas, pero que también es un buen momento para los amarres de amor para San Valentín. Los amarres y los hechizos de amor son una forma de lograr que nos ame alguien para quien tal vez pasamos desapercibidos, o para que quien nos ama, no nos olvide a pesar de las dificultades que se puedan ir presentado en la vida, como un viaje, una separación larga, dificultades económicas o laborales… Quien sabe mucho sobre el tema es Mariela Gauna, que maneja la magia con maestría y detalla que existen tres claves a la hora de ejecutar los amarres. Una de ellas que esa persona solo piensa en ti y en nadie más, otra es que esa persona solo siente amor por ti y por nadie más, y la tercera, que esa persona te desea a ti y a nadie más. Pero puede surgir la pregunta de cómo afecta eso a una relación. Es decir ¿la otra persona queda "hechizada"? Pues tan hechizado como está cualquier enamorado, ni má sin menos. Una persona enamorada siente "mariposas en el estómago", se despierta y se duerme pensado en su amado o amada, o vive el día pensando en ella o en él… eso es lo normal en quien está enamorado, y eso es lo normal en alguien a quien se le ha hecho un amarre. No esperes nada raro, es todo bastante normal. La vidente asegura que usa magia blanca, aunque admite que también hay casos en los que la magia negra es más útil por ser más fuerte, pero también deja claro que a pesar del nombre, si se trata con respeto y con los conocimientos adecuados, tampoco debe considerarse rechazable porque se trata de contribuir a restablecer ciertos equilibrios emocionales. La preparación de los amarres es a veces sencilla, pero otras resulta muy complicada, porque hay que contar con sangre de animales, o de mestruación, o de la persona en cuestión, buscar el momento adecuado, las palabras exactas, y el lugar idóneo. Ahora bien ¿funcionan los rituales? Sí, funcionan, aunque a veces puede conducir a confusión porque, como ya hemos indicado, al hacer un amarre a una persona, es fácil pensar que cuando nos dice que nos ama tanto, la magia no ha tenido nada que ver, cuando en realidad ha sido determinante. Y del mismo modo, si lo hemos hecho y no acabamos de ver el resultado, también podemos caer en el derrotismo, afirmando que no ha valido de nada, cuando puede que necesite algo más de tiempo, o sencillamente, no se ha utilizado el hechizo adecuado para ese caso.