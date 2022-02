Juan Espadas llama a una movilización en Andalucía como en el 4D y el 28F

domingo 06 de febrero de 2022 , 19:15h

El secretario general del PSOE andaluz afirma en la clausura del 12 Congreso Regional de JSA en Garrucha, Almería, que la comunidad necesita que “ganemos las próximas elecciones, no podemos esperar cuatro años” y ha defendido que la reforma laboral es “lo mejor que ha pasado” a la juventud andaluza y española

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha llamado a la movilización del voto joven y de la sociedad andaluza “como en el 4 de Diciembre” y la consecución de la autonomía en el 28 de Febrero para decidir y “ganar” el futuro de Andalucía desde el progreso y rechazar la “involución y el retroceso” que representa un próximo gobierno de la derecha con la extrema derecha, insistiendo

Juan Espadas ha participado en la clausura del 12 Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en el municipio almeriense de Garrucha junto a su alcaldesa, María López, el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, y el secretario general de JSA, Alejandro Moyano, reelegido en esta responsabilidad en este encuentro. En este foro, el líder socialista andaluz ha defendido que el pueblo andaluz y el PSOE “hemos construido durante años una tierra capaz de gestionar su propio futuro” porque “peleamos por nuestra autonomía y autogobierno” y ha recalcado que ahora “debemos también estar a la altura de un momento en que por primera vez en democracia gobierna la derecha y aspira a gobernar la extrema derecha en Andalucía”.

Cuestionable andalucismo

“Es un momento equivalente a la transición” cuando el 4 de Diciembre y el 28 de Febrero “salieron los andaluces y andaluzas, y los socialistas, a pelear por nuestro futuro, y ganamos, dimos una lección a toda España y escribimos lo que alguien sólo había soñado”, ha insistido, recalcando que en aquella época “construimos la Andalucía que conocemos y tenemos el derecho, la legitimidad y el orgullo de volver a poner a esta tierra en libertad de decidir su futuro, sin que venga nadie a darnos la espalda”.

Espadas ha dejado claro que, para conseguir este objetivo, “pero necesitamos ganar las próximas elecciones, no podemos esperar cuatro años, porque tenemos la mayor inversión en transformaciones e innovaciones y no podemos perder ese tren”. “A la extrema derecha no se le dan oportunidades”, ha remarcado.

El responsable regional socialista ha reivindicado que “igualdad, libertad y solidaridad son principios que conforman la identidad de un socialista, y todo eso está en juego”, por lo que ha dado la enhorabuena a Alejandro Moyano y a su nuevo equipo al frente de JSA “porque llegáis en el momento más necesario”.

Ha criticado que la derecha y la extrema derecha dijeran “un rotundo no” al grupo de trabajo sobre juventud promovido por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz “porque entienden que hablar de juventud es hablar de ideología y que los jóvenes son peligrosos, ¿por qué no quieren comprometerse con lo mejor de nosotros, que es el futuro de Andalucía?”, ha cuestionado.

También ha censurado el rechazo de la derecha a la nueva reforma laboral, subrayando que “la anécdota” sobre su votación en el Congreso “no puede ser lo importante; no podemos jugar en el barro y lodazal, y esta reforma laboral es lo mejor que le ha pasado a los jóvenes de Andalucía y en España, para que su primer contrato sea indefinido” y acabar con la temporalidad y la precariedad impuesta por la anterior legislación de Rajoy.

Ha lamentado, además, que el Gobierno de Moreno Bonilla olvide también a la juventud sin inversiones en vivienda, denunciando que no ha destinado a esta política “ni un euro en tres años”. “El Gobierno andaluz debe crear vivienda con los ayuntamientos, porque hacer más Andalucía es hacerla con los municipios, con recursos y trabajo en común, desde el respeto institucional y la cooperación”, ha asegurado Espadas, garantizando que su próximo gobierno en la Junta “será el primero autonómico en España en que la relación con los ayuntamientos será ejemplo de cómo acercar las políticas a la ciudadanía y conseguir que cada euro se ejecute bien y cerca de donde más se necesita”.

Por su parte, Alejandro Moyano ha agradecido el 99,31% de apoyo que ha recibido la nueva Comisión Ejecutiva Regional de JSA y ha prometido que la organización contribuirá a que Juan Espadas sea el próximo presidente de la Junta. “Andalucía es nuestro compromiso, lo único que tenemos que tener en mente es hacerles la vida mejor a los andaluces y a las andaluzas”, ha indicado, animando a sus compañeros a “aportar soluciones reales a los problemas y denunciar las políticas atroces que la Junta de Andalucía está haciendo” para con la juventud.

El responsable de JSA ha reiterado el compromiso “férreo” de la organización con los andaluces. “Frente a la tasa de desempleo juvenil que tenemos, la baja tasa de emancipación, el recorte en universidades, un gobierno andaluz que beneficia a los que más tienen y no a los que más lo necesitan… frente a todo ello van a encontrar una alternativa”, ha asegurado. Ha recordado que el presidente de la Junta “ha dicho que sí o sí va a haber elecciones este año, poniendo por delante una vez más los intereses de su partido de los de nuestra tierra, pero no hay mal que por bien no venga, porque necesitamos un gobierno autonómico socialista, que nos proteja y que nos cuide”.

“Además de valor y ganas, tenemos un proyecto que va a transformar Andalucía”, ha añadido, vaticinando que los jóvenes que hoy conforman las Juventudes Socialistas de Andalucía harán historia: “Seremos los primeros en desalojar de la Junta de Andalucía a un gobierno de derechas, la primera generación que vea cómo sale la derecha de las instituciones andaluzas”. “Ahí fuera hay muchísima gente que anhela políticas progresistas para no quedarse atrás; hay andaluces de primera y de segunda, y la única manera de cambiar eso es con un gobierno progresista liderado por Juan Espadas”, ha concluido.

Además, el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha afirmado que los socialistas tienen “el mejor candidato dentro del mejor partido”, por lo que parte “con ventaja” para las próximas elecciones autonómicas. “Serán unas elecciones muy importantes, los andaluces nos jugamos un futuro incierto y esta vez no hay términos medios, no hay medidas tintas: estamos entre la derecha y la extrema derecha, y luego nosotros, una izquierda de progreso, a la que ya conocen, que nos hemos renovado y que tenemos ideas nuevas para gobernar la Andalucía del futuro”, ha señalado.

Lorenzo ha añadido que en Almería “no nos sorprende nada de lo que está haciendo la Junta de Andalucía”, por conocer ya cómo se comporta el Partido Popular cuando gobierna. “Aquí estábamos acostumbrados a la corrupción del PP, lo que se ha destapado en Madrid y Valencia nosotros lo habíamos visto ya en Almería”, ha asegurado. Ha criticado, además, la falta de trabajo de la derecha por la provincia almeriense: “Almería ha perdido tres años con el Gobierno de Moreno Bonilla, mientras que, en contraposición, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez sí está cumpliendo con Almería”. En este punto, ha recordado que “las grandes infraestructuras que han vertebrado esta tierra las ha planificado y construido un gobierno socialista”. Por ello, ha censurado que el alcalde de la capital y el presidente de la Diputación hayan anunciado que “van a ir a hacer el ridículo juntos a Bruselas” para protestar por los fondos europeos, “cuando lo que tenían que estar haciendo era preparar proyectos”.