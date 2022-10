Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Marta, Juan… eso está muy feo Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 26 de octubre de 2022 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entiendo que el Partido Popular Andaluz, y su presidente, Juanma Moreno, estén agradecidos a Ciudadanos y a Juan Marín por la lealtad mantenida a lo largo de la pasada legislatura, en la que fueron socios hasta el final. Entiendo que Moreno tenga la mejor de las opiniones de Marín, y le considere una persona válida para ser presidente del Consejo Económico y Social tras haberlo tenido de vicepresidente. Y hasta entiendo que algo similar le suceda con la almeriense Marta Bosquet, que fue presidenta del Parlamento de Andalucía gracias al pacto PP-Ciudadanos, y ahora es designada máxima responsable del IFAPA. Lo que no entiendo es el objetivo político de Moreno con estos dos nombramientos, más allá de querer agradecerles en forma de sueldo los servicios prestados hasta el 19 de junio pasado. No es la primera vez que vemos algo así en Andalucía, porque el PSOE era maestro en estas artes, pero hay diferencias importantes. Salvo alguna rara excepción, el PSOE no logró atraerse a altos dirigentes del Partido Andalucista, pero sí a sus cuadros intermedios, con el objetivo de acabar con ellos y poder asumir el legado del andalucismo para ampliar su base electoral. El PSOE lo logró a lo largo de los años, de modo sistemático, y especialmente después de compartir el gobierno de Andalucía. Los socialistas compraron con sueldos a numerosos andalucistas de segunda y tercera fila, pero que desarmaron interna y orgánicamente el PA. Y ahí está la otra diferencia, los líderes andalucistas nunca se vendieron al poder del PSOE, ni le entregaron el partido, cosa que no pueden decir ni Juan Marín ni Marta Bosquet. Aquí está la otra incomprensible parte de la maniobra del Juanma Moreno. ¿Qué pretende? ¿atraer el voto de Ciudadanos? ¡Su mayoría absoluta solo se explica de esta manera! ¿Cree el presidente del PP-A que Marín o Bosquet le va a aportar un solo voto? La opinión que los andaluces tienen de la tarea realizada por ambos se resume en su resultado electoral: cero parlamentarios. Pero es que además, en el caso de Bosquet, se cobijó en la lista electoral de Sevilla, tras Marín, convencida de que no saldría por Almería. Es decir, si su partido y ella sabían que no sería votada en Almería, y además traiciona a Almería buscando cariño en otro sitio, pues con más razón el fichaje es absurdo. Lo mismo puede decirse de Marín, a quien su propio partido ha notificado que lo expulsan… Marta al menos de dio de baja hace unas semanas para preparar el terreno y que no se atrancase la puerta giratoria. En política también el capitán debe ser el último en abandonar el barco, y si el barco se hunde y no hay salvación posible, lo mejor es no prolongar la agonía que saca lo peor de cada cual —las peleas por estar en el timón— y hacer como también hicieron en el PA, que fue acordar la disolución y que cada cual migre donde estime oportuno. Así, de verdad, está muy feo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 819 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)