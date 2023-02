Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Martín destaca el trabajo modélico de la oficina de Fondos Europeos de Cuevas del Almanzora martes 28 de febrero de 2023 , 21:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ayuntamiento cuevano se convirtió en pionero en poner en marcha este proyecto en la provincia de Almería El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha puesto como ejemplo de buena gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a la oficina de Fondos Europeos del ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. Abierta hace año y medio con el objetivo de captar ayudas directas tanto para la entidad local como para los agentes económicos y sociales del municipio, la oficina ha presentado, en este tiempo, proyectos a los distintos organismos autonómicos y estatales por valor de algo más de 8 millones de euros. “Está haciendo un trabajo modélico, fruto del cual están llegando una serie de importantísimas inversiones para el municipio”, ha destacado el subdelegado en su visita, acompañado por el alcalde, Antonio Fernández Liria. Entre las ayudas gestionadas por la oficina de Fondos Europeos de Cuevas destaca una subvención de 2,5 millones de euros para el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en destino, a la que se suma otra ayuda de 355.000 € del Plan de Sostenibilidad Turística presentado por la mancomunidad de municipios del Levante almeriense. Por otra parte, el consistorio ha recibido 563.910 euros para la rehabilitación integral de la casa Torcuato Soler Bolea (sede del ayuntamiento). Los fondos europeos servirán, en este caso, para mejorar la eficiencia energética del edificio. Otra ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en este caso cifrada en 499.000 euros, se destinará a la renovación y mejora de las redes de abastecimiento. Según las estimaciones que hace el consistorio, las obras lograrán un ahorro del 45% en las pérdidas de agua. De otro lado, dentro de la convocatoria de 2022 de los programas de apoyo al sector comercial puestos en marcha por el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el ayuntamiento ha conseguido 1,2 millones de euros para la reforma integral y ampliación del mercado de abastos. Las obras, con las que se remodelará completamente este espacio, comenzarán en el último trimestre del año. Por otra parte, Cuevas mejorará los vestuarios de la piscina municipal y los aseos del polideportivo municipal, además del salón social de la pedanía de Guazamara, a través de la ayuda convocada bajo el título ‘Andalucía + Accesible’ y que supondrá una inversión de alrededor de 215.000 euros, de los cuales 170.000 serán sufragados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno financiado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation. Además de todo ello, el ayuntamiento espera, en la actualidad, la resolución de los proyectos ‘Ciudad de las Artes Escénicas’, cifrado en 2,6 millones de euros y ‘Cuevas en Digital’, con actuaciones valoradas en más de 99.000 euros. La oficina de Fondos Europeos, pionera en la provincia, ha creado también un registro de consultas y un servicio de información constante de convocatorias mediante boletines semanales de interés tanto para el tejido empresarial como para los vecinos del municipio. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.