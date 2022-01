Abecedario De La Paz, Cuentacuentos, Canciones Y Carrera Solidaria, En El 'Día Escolar De La Paz' de Vícar

miércoles 26 de enero de 2022 , 19:07h





Los centros educativos de Vícar han preparado diversas actividades con motivo de la celebración del 'Día Escolar de la No-violencia y la Paz' (DENIP), fundado en 1964 y que se celebra el próximo 30 de enero, día en que se conmemora la muerte de Mahatma Ghandi. Se trata de una iniciativa pionera, no estatal, no gubernamental, no oficial, independiente, libre y voluntaria de Educación Noviolenta y Pacificadora, practicada ya en escuelas de todo el mundo y a la que están invitados a participar los centros educativos de todos los países.

En el caso de Vícar, la mayoría de las actividades programadas por los centros educativos se van a desarrollar el próximo viernes, día 28, salvo el CEIP Nuestra Señora de la Merced, lo ha trasladado al 4 de febrero. Unos actos con los que se pretende defender y promove rel amor universal, la no-violencia, la tolerancia, el respeto por los Derechos Humanos, la solidaridad y la Paz.

La totalidad de los centros de educación infantil y primaria (CEIP), han optado por actos en las aulas, sin la presencia de padres y madres, como ha ocurrido en años anteriores, pues la actual situación de la pandemia desaconseja este tipo de actividades abiertas. El CEIP Nuestra Señora de la Merced, centra como cada año sus actividades en torno a la 'Carrera Solidaria por la Paz', actividad que centrará los actos por la Paz en CEIP Tierno Galván con su carrera “Save the children”. Además, interpretarán una canción y coreografía con los niños del centro vestidos con camisetas blancas. El CEIP José Saramago, por su parte, tendrá Cuentacuentos y actividades relacionadas con el libro Sadako y las mil grullas de papel, con un taller de papiroflexia para la realización de 1.000 grullas para la decoración del centro, con la participación de las familias. También tendrán su carrera solidaria a favor de la fundación “Uno entre cien mil” que trabaja para impulsar la curación de la leucemia infantil.

Por su parte, el CEIP Federico García Lorca realizará actividades por ciclos a nivel de aula durante toda la semana, mientras que en el Blas Infante los alumnos confeccionarán de un “Abecedario de Paz” e interpretarán y bailaran la canción “Me gusta la vida”. El Saint Sylvain D´Anjou realizarán actividades a nivel de aula, y unas alas gigantes con mensajes sobre la Paz escritos en plumas y trabajos con cuentos y artistas relacionados con la Paz. El Félix Rodríguez de la Fuente, realizará también actividades a nivel de aula, una paloma gigante decorada con plumas escritas con frases de Paz y un vocabulario de Paz con carteles para hacer frases de Paz.

El CEIP Virgen de la Paz hará la coreografía de la canción “Ama, ama y ensancha el alma”, la lectura de un manifiesto por la paz y cada curso colocará la palabra PAZ en distintos idiomas en un mural. Durante la semana se trabajará en cada ciclo distintas actividades: pintura de mandalas, visionado de videos, cuentacuentos, y trabajarán sobre la biografía de premios Nobel de la Paz, decoración de pasillos del centro con la paloma y el tren de la paz y trabajos con libros. Por último, el CEIP La Canal hará trabajos a nivel de aula durante toda la semana y realización de medallas, un abecedario y una tabla periódica de las emociones para decorar los pasillos, además de canciones y coreografías.