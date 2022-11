Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Martínez Labella recuerda que la actuación de ‘Almería XXI’ en Los Molinos no supone coste al Ayuntamiento lunes 28 de noviembre de 2022 , 18:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras acusa a la portavoz socialista, Adriana Valverde, de mentir a los vecinos sobre la situación de unos terrenos “privados” cuyo desarrollo ha desbloqueado el Consistorio La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’, Ana Martínez Labella, ha tachado de “malintencionadas y falsas” las declaraciones vertidas por la portavoz socialista, Adriana Valverde, respecto de las obras de urbanización del Polígono 1 del Sector SUP MNO-04/801, en el barrio de Los Molinos, en las que la Empresa Municipal de la Vivienda actúa como agente urbanizador, y que actualmente están paralizadas. En este sentido, Martínez Labella ha recordado al grupo socialista y a su portavoz que la titularidad del suelo objeto de esta actuación es “totalmente privada”, insistiendo en que ‘Almería XXI’ viene a actuar en el marco de esta actuación como agente urbanizador, “sin que esta situación que los socialistas, con mala intención, trasladan al Ayuntamiento de Almería, repercuta en ningún caso a las arcas municipales”, ha aclarado. “Ni hay despiste, ni mala gestión, ni poca rigurosidad. Lo que aquí hay es, de una lado, una situación motivada por el incumplimiento de uno de los inquilinos de una de las propiedades que forma parte de este suelo que, habiendo cobrado su parte de indemnización de la Junta de Compensación, se niega ahora a abandonar esa propiedad. De otra, la manipulación y mala intención de la que vuelve a hacer gala el Partido Socialista, miembro del Consejo de Administración de Almería XXI, en cuyo seno se han dado todo tipo de explicaciones, trasladadas también a los vecinos”, ha explicado Martínez Labella Lo que es “inaceptable”, a juicio de la consejera delegada “es que el Psoe se valga del engaño y la mentira para criticar la gestión municipal, utilizando con ello además a los vecinos “como parapeto de su incapacidad como oposición”. Martínez Labella ha reiterado que “la pretensión municipal respecto a esta actuación, insisto, de la que ‘Almería XXI’ solo es parte como agente urbanizador, ha sido siempre la de avanzar, después de muchos años transcurridos, en el desarrollo de una importante bolsa de suelo, además de mejorar las condiciones de accesibilidad y permeabilidad de esta zona, como así han venido reclamando los vecinos de esta parte de la ciudad”. “El Ayuntamiento está trabajando en una alternativa para desbloquear esta situación, bien a través de la vía judicial, desalojando a un propietario que, por demás, ya ha sido indemnizado a través de la Junta de Compensación, o a través de un fraccionamiento de las obras, en el objetivo de retomarse en el menor tiempo posible”, ha aclarado Martínez Labella. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

