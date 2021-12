Capital Más chalecos antibala para la Policía Local de Almería viernes 31 de diciembre de 2021 , 08:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato de suministro de cincuenta chalecos antibala y antipunción para Policía Local a la mercantil Uniformidad y Suministros de Protección, SL, por importe de 27.225 euros. Otro de los puntos del orden del día aprobados en Junta de Gobierno Local extraordinaria es el que tiene que ver con la aprobación del expediente de Ayudas Económicas a Familias con Menores, del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por valor de 8.400 euros. También han quedado aprobadas en esta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno ayudas al consumo en comercios minoristas en el marco de Bonos Impulsa que están en vigor hasta el 31 de diciembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

