Más de 200 participantes en ‘UNCONQUERABL3 RACE’ de Almerimar

sábado 23 de octubre de 2021 , 20:29h

Organizada por la Comisaría de Policía Nacional de El Ejido

A lo largo de la mañana de hoy, la playa de Poniente de Almerimar se ha convertido en el centro neurálgico de la primera carrera de obstáculos solidaria ‘UNCONQUERABL3 RACE’, un gran evento deportivo y solidario que ha acaparado la atención de numeroso público y que ha contado con la participación de más de 200 corredores, pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, bomberos, Protección Civil y ciudadanos en general que han querido formar parte de este gran evento.



La prueba, que ha estado organizada por Comisaría de Policía Nacional de El Ejido con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y Lobero Fit, se ha desarrollado en un circuito WOD-RACE, de seis kilómetros. A lo largo del recorrido, los participantes han podido disfrutar de toda la emoción de las distintas pruebas en las que han tenido que superar ejercicios relacionados con la carrera de obstáculos y de entrenamiento en wod con elementos que han incrementado su dificultad. Durante su desarrollo, se han realizado pruebas de distinta intensidad y dificultad en la que se ha empleado peso y completado con múltiples ejercicios de equilibrio y resistencia.



La concejala de Deportes del Ayuntamiento, María José Martín, que ha estado acompañada por el subinspector de la Policía Local de El Ejido, Marco Muñoz, y el presidente de la Junta Local, Inocencio Gabriel Manzano, ha destacado “el buen ambiente que se ha vivido durante el desarrollo de esta carrera, así como lo divertida y original que esta ha sido, convirtiéndose en todo un espectáculo para el público asistente al conjugarse deporte, habilidad y destreza”.



La responsable local también ha querido insistir en el “gran compromiso social manifiesto tanto por la organización de la carrera como por los propios participantes” y es que los fondos obtenidos de las inscripciones, algo más de 5.600 euros, se han entregado a los padres de María Salas, una niña de cinco años de Balerma, que padece una enfermedad de origen neurológico. Con esta cuantía, la pequeña podrá sufragar parte de los gastos derivados de los tratamientos de rehabilitación que realiza para mejorar su capacidad motora.



Los equipos que han logrado completar todas las pruebas en el menor tiempo posible y, por tanto, que han subido al pódium han sido el ‘Octavo Regimiento de la Legión’, de Viator, en primer lugar; seguido de un grupo compuesto por deportistas de ejidenses, y el tercero, para el equipo de entrenamiento de Dúrcal, en Granada. La distinción al Equipo Mixto ha sido para Lobero FIT.



La entrega de los diplomas a los clasificados ha corrido a cargo de la edil municipal, del comisario jefe de Policía Nacional de El Ejido, Rafael Rodríguez, y el presidente de la Junta Local. El presidente de Campoejido, Cristóbal Martín, ha sido el encargado, por su parte, de entregar el cheque a los padres de María Salas.



Destacar que la clasificación de los equipos participantes ha ido en función del tiempo de cada uno de sus cuatro componentes, teniendo todos que finalizar la prueba para poder entrar en el ranking de puntuación.



Remarcar, por último, que ha habido medalla finisher para todos los que han acabado la competición. La prueba ha contado con el apoyo de numerosas empresas como Óptica Cervantes, Campoejido, Murgicargo, Coca-Cola, Lobero Fit, Palladium, Almería Samar, MEDFIT, LORENZO PALMERO y Royal Box.



