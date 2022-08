Almería Más de 28.200 personas juegan al pádel al menos una vez al mes en la provincia de Almería martes 09 de agosto de 2022 , 10:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 12.634 personas contaban en 2021 con una licencia deportiva de pádel en Andalucía, 9.419 hombres y 3.215 mujeres Más de 28.200 personas juegan al pádel al menos una vez al mes en la provincia de Almería, 20.200 hombres y 8.000 mujeres. Son datos fruto de una estimación realizada por la guía apuestas-deportivas.es tras consultar las encuestas de Hábitos Deportivos 2015 y 2020 y el Anuario de Estadísticas Deportivas 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte. De este estudio también se desprende que más de 54.100 personas juegan al pádel de forma esporádica, al menos una vez al año, en la provincia. La afición por el pádel ha crecido exponencialmente durante los últimos años, hasta el punto de que en algunos territorios se practica más que el propio tenis. Más de 100.000 almerienses tienen acceso a unas palas de pádel. Esto no quiere decir que se hayan vendido 100.000 unidades, sino que es el número de personas que de alguna manera tiene acceso a ellas. Las personas que más suelen practicar y disfrutar del pádel de forma habitual se encuentran en el rango de edad entre 25 y 54 años: Rango de edad Personas que juegan al pádel de forma habitual De 15 a 24 años 6.200 personas De 25 a 54 años 19.400 personas 55 y más años 2.600 personas El reconocimiento del pádel como modalidad deportiva en 1993 supuso la consolidación definitiva de la disciplina. Desde entonces, el número de licencias deportivas ha ido creciendo hasta alcanzar en 2021, en Andalucía, la cifra de 12.634; 9.419 correspondientes a deportistas hombres y 3.215 a deportistas mujeres. ¿Cómo surgió el pádel? El origen del pádel, tal y como confirman diversas fuentes oficiales, está en Acapulco (México). Aparentemente, el empresario Enrique Corcuera adaptó una pared de frontón que tenía en su finca, construyendo un muro tras los jugadores, para evitar que una pelota perdida terminara en el terreno de sus vecinos. Conforme jugaban al frontón, los jugadores encontraron divertido el esperar el rebote de la pelota en la pared trasera para seguir jugando, de modo que a Corcuera se le ocurrió añadir una red en el centro y colocar a los participantes a ambos lados, como en el tenis, y aprovechar los citados rebotes para construir jugadas. El empresario siguió jugando con sus amigos y familiares a este juego, al que llamó ‘Paddle Corcuera’, y fue adaptando las normas del tenis a este nuevo escenario. Su esposa Viviana recopiló todas estas reglas en un libreto ilustrado que regaló a su marido por su cumpleaños. Las mismas fuentes consultadas por la página autora de la estimación señalan al príncipe Alfonso de Hohenlohe como la persona que introdujo el pádel en España a principios de los 70, aunque por supuesto su consolidación no hubiera sido posible sin el esfuerzo de muchas otras personas. Principales diferencias entre el tenis y el pádel Puesto que en ambos deportes parece haber raquetas, redes y pelotas, es habitual hacer una conexión entre tenis y pádel. En realidad, ambas disciplinas tienen importantes diferencias: La herramienta de juego : el tenis se juega con una raqueta construida con cuerdas entrelazadas, mientras que el pádel se juega con una pala rígida. La principal diferencia es que la raqueta de tenis puede lanzar la pelota con mucha mayor velocidad y potencia.

En resumidas cuentas, el tenis es un deporte de potencia con un juego más horizontal, mientras que un partido de pádel es más dinámico y accesible. Es esta facilidad para aprender a jugar al pádel la que ha dado lugar al boom de este deporte a nivel aficionado en los últimos años.

