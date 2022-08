Deportes Más de 30 niños lanzan sus cañas al mar en el 50º Concurso de Pesca Infantil y Juvenil miércoles 24 de agosto de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La competición, organizada por Alpe Club, contó con la visita del concejal de Deportes, Juanjo Segura, en el Camino del Faro El 50º Concurso Infantil y Juvenil de Pesca es uno de los eventos con más solera de Almería y tras la vuelta de las fiestas patronales, enmarcadas del 19 al 27 de agosto, los niños y jóvenes han llenado de ilusión y emoción el Camino del Faro con la intención de conseguir el mejor premio. En concreto, fueron 35 participantes los que se apoderaron de esta localización tan especial, en la compañía de familiares. La actividad, desarrollada en la Feria de Almería, contó con la organización de Alpe Club y con el patrocinio del Patronato Municipal de Deportes. Desde las 16:00 horas, se celebró el evento en aguas del término municipal y, con entusiasmo, los pequeños lanzaron sus cañas para esperar con paciencia. En categorías infantil y juvenil, hubo niños y niñas de 0 hasta 17 años. En la categoría juvenil, Álvaro Ruiz López quedó en primer puesto con 18 piezas; seguido de Juan José Orellana e Iker Peña. Mientras que, para los infantiles, el ganador de la competición fue Miguel Ángel Hernández con 9 piezas. En segundo lugar, Ramón Nivedya y, en tercer puesto, Aaron Castaño. En cuanto a la modalidad, se hizo de libre elección por el participante (lanzado desde costa, fija, corcheo, spinning) y en la modalidad de surf casting pudieron utilizar un máximo de dos cañas en acción de pesca. Para los cebos, los pescadores pudieron utilizar toda clase de cebos naturales o de origen orgánico, incluido pan o derivados (estos últimos solo en la modalidad de corcheo). En cuanto a las capturas, no fueron válidas en esta competición las especies anguiliformes, tales como el congrio (safio), la morena y similares. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

