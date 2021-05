Almería Ampliar Más de 6.000 almerienses pueden votar hoy en las autonómicas de Madrid martes 04 de mayo de 2021 , 11:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Tan solo en la propia ciudad de Madrid residen más de 100.000 andaluces, de los cuales un 4’56% provienen de Almería Este martes 4 de mayo se celebrarán los comicios donde se decidirá la presidencia de la Comunidad de Madrid, después de que la anterior presidenta, Isabel Díaz Ayuso, disolviera la Asamblea de su gobierno y convocara elecciones. En un momento al que el conjunto del país está prestando atención, nos preguntamos que papel jugarán los almerienses a la hora de decidir el futuro de esta comunidad. Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, un total de 1.363.863 personas (el 16,0% de las personas originarias de la comunidad) residían en el resto de España. Encabezando la lista según provincia de procedencia está Jaén, con un 20’9%, mientras que Huelva la cierra con un 3’8%. De ese total de población que está residiendo en otras Comunidades Autónomas, un 19’1% se encuentran en Madrid: es el segundo núcleo de población andaluza más grande en España, por detrás del que se encuentra en Barcelona. Esto supone que, según datos del 1 de enero de 2020, aproximadamente 260.498 personas que viven en Madrid son de origen andaluz. En la propia ciudad de Madrid están censados 132.426 andaluces, lo cual indica que sólo esta zona de la comunidad alberga a la mitad (50’83%) de las personas de Andalucía que viven en ella. Sin embargo, el número de andaluces residente en otras comunidades refleja una bajada, según marca el IECA, de un 1’1% en comparación a los datos de 2019 (año en el que se celebraron los anteriores comicios para la Asamblea madrileña). Aunque estos datos no desglosan los números por provincias, sabemos que Almería representa entorno al 10% de nacidos en Andalucía que migran a otras comunidades. En la propia ciudad de Madrid, capital de la comunidad y núcleo poblacional más importante, viven un total de 6.040 almerienses (también, según los datos del 1 de enero de 2020): un 4’56% de los andaluces que se encuentran en el núcleo urbano. Aunque no tenemos datos exactos sobre cuantos ciudadanos madrileños han hecho de Almería su hogar, si sabemos que la mayor parte de la migración a nuestra comunidad proviene del extranjero (un 91’8%, según datos del año 2019) y, en este ámbito, la provincia almeriense se encuentra segunda en el puesto de recepción, solo por detrás de Málaga. Desde otros lugares de España, han entrado a la comunidad un total de 61.679 personas. Población nacida en Andalucía, según su lugar de residencia Para votar en la Comunidad de Madrid se necesita, además de la mayoría de edad, el registro correspondiente en el padrón municipal y la posesión de la nacionalidad española. Esto significa que todos los almerienses mayores de 18 años registrados en padrones madrileños podrán hoy ejercer su derecho a voto en unas elecciones que se dibujan como clave para todo el país. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.