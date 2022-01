Capital Más de 82.000 personas visitaron los museos municipales en 2021 domingo 09 de enero de 2022 , 19:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de 82.412 personas han visitado los museos de la red municipal a lo largo del pasado año 2021, una cifra que supone un crecimiento del 43,4 por ciento respecto a 2020, cuando se registraron 57.450 usuarios y tuvo lugar el estallido de la pandemia de Covid-19, lo que provocó el cierre obligado de los distintos espacios museísticos de la ciudad durante dos meses. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha explicado que "2021 ha sido un gran año en cuanto a visitas porque, a pesar de que hemos seguido condicionados por la situación sanitaria, hemos recuperado progresivamente la normalidad", según ha trasladado el Consistorio en un comunicado. Asimismo, ha señalado que "contamos con una red de museos envidiable y diversa que es un gran motor de atracción turística, por lo que vamos a seguir trabajando para potenciarla aún más". Entre los museos favoritos de los visitantes, cabe destacar el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), ubicado en la Plaza Vieja, como la opción preferente. Solo en los meses de agosto, octubre y diciembre ha contabilizado un total de 15.582 visitas. Los Refugios de la Guerra Civil, como segundo museo más demandado, y el Museo de Arte 'Doña Pakyta' completan el pódium. Por otra parte, agosto, diciembre y octubre han sido los meses con más afluencia de público. En agosto se produjeron 12.704 visitas, mientras que en octubre y diciembre hubo 11.214 y 11.638 respectivamente. Las vacaciones de verano, el puente del Pilar y la llegada de la Navidad han sido claves para impulsar las visitas. Además, hay que recordar los museos permanecieron cerrados desde el 27 de enero hasta el 15 de febrero por la situación sanitaria y buena parte del año 2021 se desarrolló con restricción de aforos, dentro del protocolo para combatir la Covid-19. La red municipal de museos está formada por los Refugios de la Guerra Civil, la Casa del Cine, el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), la Casa del Poeta, los Aljibes Árabes y el Museo de Arte de Almería en sus dos sedes, Doña Pakyta y Espacio 2. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

