Sucesos Ampliar Fallece un camionero tras volcar su vehículo en la A-7 a su paso por Almería domingo 09 de enero de 2022 , 19:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El tráiler transportaba verduras y causó el corte de la circulación durante varias horas en el kilómetro 443 El conductor de un camión ha fallecido tras volcar su vehículo en la A-7 a su paso por Almería capital, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El teléfono 112 recibió el primero de varios avisos de emergencia sobre las 18:50 horas, en la llamada se informaba del vuelco de un camión tipo tráiler que transportaba verduras en el kilómetro 443 de la A-7, cuyo conductor había quedado atrapado. De inmediato, la sala del 112 activó a los Bomberos de Almería, a los servicios sanitarios de la Junta, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimento de la Calzada. Los sanitarios han confirmado al 112 el fallecimiento del camionero, un varón de 63 años. Según ha confirmado Mantenimiento de Carretera y la Dirección General de Tráfico la circulación ha estado condicionada en ese punto del vial durante varias horas,pero ya ha quedado normalizada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

