Más de medio centenar de actividades para disfrutar del verano de Adra

El Ayuntamiento de Adra ha organizado para este verano un amplio programa de actividades para que abderitanos, abderitanas y visitantes puedan disfrutar de esta época estival sin necesidad de salir del municipio y con todas las garantías sanitarias frente a la COVID-19. Una variedad de opciones de ocio con las que niños, jóvenes y adultos podrán amenizar los meses de julio y agosto con talleres, festivales, exposiciones, deporte y música en la ciudad milenaria.



El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Cultura, Juventud y Deportes, Elisa Fernández, Antonio Sánchez y Pedro Peña, ha presentado este jueves esta programación cultural que han preparado para que abderitanos y abderitanas disfruten de diversas actividades “pensadas para todas las edades y todos los gustos”. “Somos conscientes de la situación de crisis sanitaria que aún vivimos, y que debemos darle prioridad a la protección de la salud, por ello hemos organizado aquellas actividades que permitan la aplicación de las medidas preventivas contra la COVID-19 recomendadas por las autoridades sanitarias”, ha asegurado.



El primer edil ha explicado, además, que se han mantenido actividades “ya tradicionales en nuestra ciudad”, haciendo referencia al Festival Internacional de Títeres de Hilos, que celebra su XVI edición, “así como otras en las que disfrutaremos de nuestra costa a través del deporte, con torneos de rugby playa o el bautismo de mar”. Cortés ha recordado también que como novedad “este verano disfrutaremos del festival Juergas Live Adra 2021, donde mantenemos la esencia del Juergas Rock pero adaptado a las circunstancias actuales”.



“Agradecer la coordinación del Área de Turismo, Participación Ciudadana, Cultura y Juventud, así como el Área de Deportes para el diseño de este calendario de actividades y de todos los empleados municipales que la hacen posible. Os animo a todos los abderitanos y abderitanas a que disfrutéis de estas actividades con prudencia y responsabilidad”, ha concluido.



Por su parte, la concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha señalado que se trata de “una programación con la que pretendemos retomar la vida cultural en nuestro municipio y volver a traer esas noches de actividades en el Anfiteatro de Pago del Lugar”. La edil ha agradecido al tejido asociativo “que vuelvan a deleitarnos con sus bailes”, y ha adelantado que “son muchas las actividades que se han preparado desde las distintas Áreas, como el taller de cerámica que se desarrollará en la barriada de La Alquería y en el patio del Museo de la ciudad, y vuelven clásicos como el Rally Fotográfico”. “Hacemos un llamamiento a la participación de abderitanos y abderitanas, ya que hemos organizado esta programación por y para todos ellos”.



Toda la programación, con el calendario de actividades detallando fecha, lugar y hora, se difundirá en formato digital a través de los grupos de difusión y perfiles oficiales del Ayuntamiento en las redes sociales de Facebook e Instagram, y además estará disponible en la web del Consistorio abderitano (www.adra.es).





El Juergas Live Adra continúa el sábado 31 de julio con la banda valenciana ‘Seguridad Social’. Después se dará paso a las “fechas típicas” del The Juergas Rock Festival con la participación el jueves 5 de agosto de la banda de rock andaluza ‘Reincidentes’, el viernes 6 de agosto será el turno de la banda ‘Los Chikos del Maíz’ y el sábado 7 ofrecerán su música a los asturianos ‘Desakato’. Por último, el sábado 14 de agosto, Adra contará con la presencia “de una de las artistas más referentes del flamenco mundial”: Estrella Morente.



Teatro, música y danza

Este verano regresa a Adra el tradicional Festival Internacional de Títeres de Hilos, que celebra su XVI edición. Tendrá lugar los días 4 y 18 de julio y 8 y 15 de agosto en el Pago del Lugar. Este festival, que gusta tanto a niños como adultos, arranca este mismo domingo con ‘Peneque y la Planta Carnívora” a las 22:00 horas.



Adra tendrá también mucha música y mucho baile este verano, al margen del “nuevo Juergas”. Zambra ofrecerá su ‘Amor Brujo’ en el Centro Cultural a las 20:00 horas el 11 de julio; el 25 de este mes, Juan Antonio y su Bachata Ladies sonará en el Pago del Lugar a las 22:00 horas; misma hora y mismo lugar en la que ‘Jolís: 100 años de canción italiana’ deleitará a abderitanos y abderitanas el 13 de agosto. Adra Baila actuará en Pago del Lugar el 21 de agosto a las 22:00 horas y Danza Contemporánea ‘La ceremonia de despedida’ lo hará a la misma hora y mismo lugar, tan sólo un día más tarde, el 22 de agosto.





La playa, uno de los puntos fuertes del deporte

Si hay algo que caracteriza y embellece a la localidad de Adra, esas son sus playas. Por ello, han querido tenerlas muy presentes, un año más, en la programación de verano. Para ello, se van a desarrollar diversas actividades entorno a estos excelentes enclaves, como la limpieza de fondos marinos en la playa San Nicolás el próximo domingo, 4 de julio; una ruta en kayak el día 25 de este mes; o el V Torneo Rugby Playa, el 7 de agosto; entre otros. Además, y para fomentar la limpieza de este enclave natural, se celebra el 6 de agosto la campaña de limpieza ‘Mi playa bonica’, de 16:00 a 20:00 horas en San Nicolás.



Pero no sólo la playa será punto de encuentro para la práctica deportiva. La primera actividad que recoge esta programación tendrá lugar este viernes, 2 de julio, y es la ‘Maratón de spinning’ en el solarium de la Piscina, una actividad que contará con un aforo reducido, ya que cuenta con la instalación de 30 bicicletas. Será a las 20:30 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y media. El 23 de julio se disputará la ‘II Carrera de obstáculos’ y será a las 19:00 horas. Los participantes deberán participar en tríos y las pruebas se realizarán en varios espacios, como el solárium, la pista del El Palmeral, la piscina, la sala fitness y la playa, entre otros. Los ganadores de esta carrera serán premiados con un mes de abono gratis a la Piscina Municipal. Por otro lado, el 6 de agosto, a las 20:00 horas, tendrá lugar un ‘zumbatón’ en el anfiteatro de la playa San Nicolás.



Al margen de las actividades enfocadas a dinamizar la Piscina Municipal, y en torno al deporte, podemos encontrar en esta programación cursos como el de natación, el de Tecnificación de Baloncesto, el de Gimnasia de mantenimiento o el de danza de la Escuela ‘Zambra’; así como el campamento de verano de tenis, natación, baloncesto, bádminton y Estrella de Mar.



Talleres y exposiciones

A destacar el taller de cerámica que se celebrará tanto en La Alquería como en el Patio del Museo de Adra. En cuanto a exposiciones, la ciudad milenaria disfrutará de una muestra de escultura, mosaico y pintura 'Momentos con la vida' en el Museo de Adra, los meses de julio y agosto. Además, en agosto, en el Centro Cultural, se ofrecerá 'Bajo el mar de la costa abderitana, una exposición de puntura, acuarela y cerámica. Por su parte, en septiembre, se expondrán en el Centro Cultural las fotografías del 'XXIX Rally Fotográfico', que se celebrará del 2 al 8 de agosto.

