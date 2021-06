Economía Ampliar Más de medio centenar de establecimientos de ASHAL celebra el ‘Día Mundial de la Tapa’ sábado 12 de junio de 2021 , 08:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los hosteleros quieren homenajear a todos los clientes que les han apoyado durante el último año La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) se suma un año más a la celebración del Día Mundial de la Tapa, que se celebra el 17 de junio, una iniciativa de Hostelería de España con la que se quiere poner en valor la gastronomía como atractivo turístico de primer orden.El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortun ha presentado junto a la diputada provincial de Promoción Agroalimentaria, Maria Luisa Cruz, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, esta nueva edición que se desarrollará hasta el 4 de julio y en la que participan medio centenar de establecimientos de la capital así como casi una decena más de locales ubicados en los municipios de Níjar, Carboneras, Mojácar, Pechina, Huércal de Almería y Roquetas de Mar La edición de este año cobra una especial relevancia ya que la hostelería quiere agradecer el apoyo que durante este último año ha recibido por parte de los clientes. “Queremos rendir un homenaje a todos los que nos han acompañado durante esta larga y difícil travesía y entendemos que este es un momento de inflexión que nos anima a confiar en que pueda ser un buen verano para los hosteleros, una vez que las restricciones se van poco a poco flexibilizando según avanza la vacunación y remiten los contagios. Almería especialmente está registrando unos datos muy positivos con respecto al Covid y ello nos anima a mirar con confianza los próximos meses”, ha señalado el presidente de ASHAL. La dinámica del evento será similar a la de la última edición. Es decir que los clientes que acudan a los locales participantes recibirán un cupón con su consumición que depositarán al momento en el establecimiento y con el que participarán en un sorteo de regalos que se llevará a cabo el próximo día 12 de julio en la sede de la Asociación en presencia de patrocinadores y miembros de la directiva. Todos los tickets depositados entrarán en un sorteo de cinco cestas con productos de la marca ‘Sabores de Almería’; fines de semana para dos personas en el Balneario San Nicolas de Alhama con tratamiento termal, baños árabes en Aires de Almería y cenas románticas en restaurantes de la ciudad. Además ASHAL entregará tazas con motivos almerienses elaboradas por los jóvenes de Asalsido a los primeros 100 clientes que aporten dos tickets de 10 euros cada uno de dos locales participantes diferentes. Como ya hiciera en la última edición ASHAL ha dispuesto este año de 600 invitaciones 2x1 para las asociaciones Anda, Asalsido, Altea Autismo y Asperger Almeria que podrán utilizar en cualquiera de los establecimientos que celebran este evento. El presidente de ASHAL se ha mostrado optimista y confía en que la participación de este año sea alta porque “detectamos que los almerienses están con ganas de salir a la calle y empezar a vivir con cierta normalidad. Los hosteleros nos estamos volcando, prueba de ello es que ha crecido este año la participación de establecimientos que se suma al ‘Día Mundial de la Tapa’, y tenemos más ganas que nunca de volver a las cocinas y presentar nuestros mejores bocados a vecinos y visitantes”. Sánchez-Fortun ha agradecido también el apoyo que a esta iniciativa le han brindado no sólo el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial sino también Obra Social La Caixa, Sabores Almería, Ecovery, Almerigas, Dimesur, Arenas, La Gergaleña, Grupo Caparrós, Cruzcampo, Makro y Castillo de Tabernas. El presidente de ASHAL ha concluido su intervención invitando a medios de comunicación y autoridades a participar en el brindis inaugural de esta actividad el próximo día 16 de junio. Establecimientos participantes en el capital: Taberna Nuevo Torreluz Taberna Nuestra Tierra Bar Restaurante El Parque Bodega Las Botas Cervecería Baviera Agua Viva El Rincón de Basi Centro El Rincón de Basi Café París Bar Quinto Toro Bar Crifer Bar&Tapas La Tahona Plaza Vieja Cafetería Lubrín Café La India Playa Restaurante El Retiro San Francisco 26 Palmito El Gato del Cabo Café Barea La Materia Kiosco D’Origen Café Chevalier Bar La Ruta (Ctra Ronda) Bar La Ruta (c/Lentisco) Restaurante Duque de Mar La Plazuela Real 31 Bar Habibi Café Bar Mar y Tierra Taberna El Andaluz Kiosco Oasis 55 Cervería El Ancla Capitol Restaurante&Tapas Restaurante Capitol Centro Bar los 4 Ases Taberna Restaurante La Encina Freiduría La Barca Casa Miguel Bar Anclados Café Bar Torres Bermejas Bar Indalo Bar El Jurelico Bar La Cala Bar Fausto Vram Taberna El Andaluz Bar Montenegro Bar Auditorio Cervecería Rotterdam Tap Room Scondite Bar Establecimientos participantes en la provincia: El Espigón (Roquetas de Mar) Mesón Bar Sierra Alhamilla (Pechina) Taller de Sabores (Huércal de Almería) Restaurante Portocarrero (Huércal de Almería) Café Bar Pampaneo (Níjar) Restaurante Neptuno (Mojácar) Bar Restaurante Frente a la Isla (Carboneras) Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 