Deportes Los ciclistas Del Nero y Sekulova se ratifican como favoritos en la II Crono de Santa Fe sábado 12 de junio de 2021 , 08:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Primera prueba englobada en el V Open BTT Andarax que registró la participación de más de 130 corredores Bajo un sol de justicia, 33 grados de temperatura, Santa Fe de Mondújar ha sido escenario la tarde de este viernes de su II Crono englobada en el V Open BTT Andarax que se celebra durante todo el fin de semana en la comarca. Más de 130 corredores participaron en una contrarreloj de 10 kilómetros caracterizada por la dureza de varios tramos como la subida a la Ermita de la Cruz, El Picacho o Loma Alta que marcaron la diferencia a la hora de ocupar los primeros puestos de la clasificación. La salida tuvo lugar desde la plaza Pintora Mª Dolores de la Casa con la presencia de corredores procedentes de las provincias de Almería, Granada, Málaga, Jaén y Murcia, entre otras. Después de un exigente trazado, acentuado por el intenso calor, los ciclistas acabaron la contrarreloj en la Ramblilla donde estaba ubicada la meta. En esta ocasión los pronósticos no fallaron, y los favoritos para ganar la crono fueron Jesús del Nero (participante en pruebas profesionales como la Vuelta a España o el Giro de Italia) y Misha Sekulova (segunda clasificada provisional del Open de España de Ultramaratón y líder en la categoría Máster 30). La entrega de trofeos celebrada en la plaza principal del pueblo estuvo presidida por Trinidad Góngora, alcaldesa de Santa Fe de Mondújar; Juan Jiménez, concejal de Deportes y Juan del Pino representando a Oxygen Bike, uno de los patrocinadores de la prueba. Antes de que los mejores ciclistas clasificados se subieran al podio se guardó un minuto de silencio en memoria de la pequeña tinerfeña Olivia, trasladando desde la organización todo el cariño a su familia y mostrando su repulsa a todo tipo de maltrato y violencia. El V Open BTT Andarax, organizado por Jalual Sport & Ocio y los ayuntamientos de Santa Fe de Mondújar, Gádor y Huércal de Almería con apoyo de Diputación, continuará su andadura en Gádor (12 de junio) y Huércal de Almería (13 de junio). Clasificaciones General masculina: 1º. Jesús del Nero Montes (Gobyk) ) 25' 17” 2º. Raúl Bermúdez Arjona (VAS) 25' 45” 3º. Juan José Meca Gómez (Oxygen Bike) 25' 52” General femenina: 1ª. Misha Sekulova (Oxígeno by Lapierre) 33' 06” 2ª. Mª Dolores Leyva Prieto (Semar) 33' 12” 3ª. Mª Carmen Clemente Pérez (Meitel) 33' 29” Cadete femenino: Irene Lorente Delgado 50' 16” Cadete masculino: Javier Granero Ramos 31' 27” Junior masculino: Francisco García Codina 29' 06” Sub-23 masculino: Adrián Lorente Delgado 28' 02” Máster 30 femenino: Misha Sekulova 25' 17” Máster 30 masculino: Juan José Meca Gómez 25' 52” Máster 40 femenino: Mª Carmen Clemente Pérez 33' 29” Máster 40 masculino: Francisco Javier Montes Navarro 27' 54” Máster 50 femenino: Mª Carmen Requena Torres 44' 02” Máster 50 masculino: Juan Eduardo Martínez Herrero 28' 34” Máster 60 masculino: Francisco Robles Díaz 33' 48” Élite femenino: Mª Dolores Leyva Prieto 33' 12” Élite masculino: Jesús del Nero Montes 25' 17” Parejas: Nevada Byke Maitel 26' 05” Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

