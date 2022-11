Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Más de mil escolares en el Día del Flamenco en el Museo de Almería miércoles 16 de noviembre de 2022 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Además, se ha organizado “La Llamada del Flamenco” en la Casa de las Mariposas, un flashmob en el Mirador de la Rambla y actuaciones musicales en el Arqueológico El Día Mundial del Flamenco se ha celebrado en la capital con numerosas actividades desde primera hora de la mañana. Y es que desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con la colaboración en alguna de ellas del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, han tenido clara la importancia de esta jornada y han programado un amplio abanico de propuestas culturales. A las 11 de la mañana la explanada del Museo de Almería ha acogido a más de mil escolares que han disfrutado de una actuación de los alumnos y alumnas del Conservatorio de Danza Kina Jiménez; una muestra del arte y el talento de estos jóvenes, que son el futuro del flamenco en la provincia. A las 17.00h ha tenido lugar un flashmob en el Mirador de la Rambla, donde numerosas personas se han acercado para disfrutar del espectáculo. Una hora más tarde el balcón de la Casa de las Mariposas ha recibido el arte y el duende de la cantaora Rocío Segura, que desde allí ha querido llenar de flamenco el centro de Almería. Segura ha recordado que “se trata de una regresión a los tiempos en los que los flamencos cantaban a través de los balcones, para que el arte llegase a todos los públicos”. A ‘La Llamada del Flamenco’ se le han sumado cuatro actuaciones, dos a través del Circuito Andaluz de Peñas y dos de Flamenco Viene del Sur en Gira. Los alumnos del Conservatorio de Danza han vuelto a representar a las 19:00h el flashmob en el Museo de Almería y de forma posterior se ha llevado a cabo la actuación de Azahara Herrera y su grupo y de Lela Soto ‘Sordera’ y José del Tomate. En definitiva, una amplia programación que pone de manifiesto la importancia del flamenco para el Gobierno andaluz, y que además ha vuelto a poner en valor a los artistas almerienses, demostrando la importante cantera que tiene esta tierra. El delegado territorial, José Vélez, ha destacado “la implicación de toda la comunidad educativa, del tejido asociativo y del sector del flamenco por promocionar este arte, con especial atención a las generaciones más jóvenes”. Además, ha puesto en valor “la apuesta del Gobierno andaluz por dar a conocer a través de este programa rico y variado a una de las joyas culturales de nuestra comunidad como es el flamenco”. Vélez ha recordado que “el proyecto de Ley Andaluza del Flamenco continúa su tramitación parlamentaria tras superar el debate de totalidady pone de manifiesto la importancia que el Gobierno de la Junta de Andalucía concede a esta expresión artística en constante evolución”. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, también ha asistido a numerosas de las actividades programas con motivo de esta jornada por la Junta de Andalucía, para poner de manifiesto como desde el consistorio almeriense están implicados en la protección, conservación, difusión e investigación de este arte universal. El flamenco en las aulas De forma paralela, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha conmemorado esta efeméride con una programación especial en las aulas de los centros educativos. En Almería el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha asistido a las actividades organizas por el CEIP la Chanca, “porque estamos empeñados en que el flamenco se incorpore de manera natural y habitual al sistema educativo”, ha explicado Francisco Alonso. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.