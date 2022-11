Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Inclusión Social presenta la I Jornada de Acogimiento Familiar que organiza la Asociación de Familias Acogedoras de Almería miércoles 16 de noviembre de 2022 , 19:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial destaca la importancia del acogimiento y llama a las familias almerienses a sumarse a este programa El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido, ha presentado la I Jornada de Acogimiento Familiar que organiza la Asociación de Familias Acogedoras de Almería ‘En Familia por derecho’ y que se celebrará el sábado 19 de noviembre en el municipio de Enix. Durante la presentación, el delegado ha estado acompañado por Raquel Rivera, presidenta de la asociación. Se trata de unas jornadas que, para el delegado territorial, tienen una gran importancia para fomentar el acogimiento familiar de los menores y adolescentes que residen en los centros de protección repartidos por toda la provincia. “El ámbito familiar constituye el mejor contexto para que las niñas y niños encuentren la protección, el afecto y la estimulación que necesitan para su desarrollo”, ha destacado Bellido. “Desde la Consejería tenemos el reto de que cada vez sean menos los menores que están en los centros de protección y confiamos en lograrlo, porque Almería es una tierra de buena gente, solidaria y generosa”, ha resaltado el delegado territorial. Además, ha reiterado que “crecer en familia es la mejor alternativa que se puede ofrecer para ayudar a reparar el daño sufrido en la infancia”, ya que se trata de menores y jóvenes que han sufrido experiencias de adversidad, abandono y sufrimiento y han sido retirados de su familia biológica. En Andalucía hay en estos momentos 2.382 menores y adolescentes en acogimiento familiar, ya sea con familias ajenas (924 menores) o familia extensa, aquella con la que mantiene algún vínculo familiar (1.458 menores). Y 1.831 familias han abierto las puertas de su hogar a estos menores. En la provincia de Almería, son 139 los menores acogidos (44 de ellos en familias ajenas y 95 en familia extensa), y hay 98 familias acogedoras, 36 ajenas y 62 extensas. No obstante, otros 348 continúan aún en los centros residenciales. La asociación ‘En Familia por Derecho’, en palabras de su presidenta, Raquel Rivera, ha querido poner en valor el trabajo y la dedicación que muchas personas e instituciones están realizando mediante el acogimiento familiar. “Almería es una de las provincias de Andalucía donde más necesidad de familias hay, por eso, no sólo trabajamos por divulgar el acogimiento familiar, sino también premiar a esas personas que lo facilitan, y qué mejor actividad, sobre todo después de una pandemia, que la de aglutinar a todas las familias acogedoras que forman parte de nuestra asociación para realizar una jornada de acogimiento, una jornada que también será de convivencia y de transmisión de conocimiento” ha detallado Rivera. Además, ha querido agradecer, en nombre de la asociación, el apoyo que han recibido del delegado de Inclusión Social, Francisco Bellido como también “la incondicional colaboración de Cruz Roja Almería y del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía”. El delegado territorial ha puesto el acento en que “estas familias de acogida son el activo más importante y valioso con el que contamos y sus testimonios nos hablan de generosidad, entrega y compromiso con la infancia más desfavorecida, de ahí la gran importancia de este tipo de jornadas”. Bellido ha defendido además el acogimiento como la mejor oportunidad de estos menores “para dar y recibir cariño, así como la de formar parte de una familia que les dará el amor, los cuidados y la atención que necesitan”. Sin embargo, ha puesto el acento en que la mayoría de los menores acogidos en los centros de protección tienen más de 6 años, “por lo que es obligación de la administración hacer visible su realidad y motivar a la población a que participe de manera activa en su vida”. “Almería es una provincia muy solidaria, y lo demuestra cada vez que se realiza una llamada para atender situaciones de emergencia o necesidad”, ha concluido Bellido, “por eso queremos dar a conocer las necesidades de estos niños y niñas, porque sabemos que las familias almerienses van a responder a esta llamada”. Entrega de los Premios EN FAMILIA La Asociación de Familias Acogedoras de Almería ‘En Familia por Derecho’ celebrará ese mismo día la entrega de la I Edición de los Premios EN FAMILIA. “Estos premios nacen con el propósito de reconocer públicamente la labor que, de forma especial o singular, realizan personas, instituciones y organizaciones con el acogimiento familiar”, ha explicado su presidenta, Raquel Rivera. Los galardones, divididos en ocho categorías, han recaído en el pediatra Luis Carlos Sevilla Moreno en la categoría de Salud, el subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín Fernández; y el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, en la categoría de Institucional; Asunción García Muller y Antonio Rodríguez Pérez, familia de acogida en Roquetas de Mar, premiados en la categoría de Acogimiento familiar; el Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores de Cruz Roja Almería en la categoría Institución de acogimiento; el periodista Alfredo Casas López galardón de Comunicación, la cadena de tiendas de puericultura y carritos de bebé Mi Primer Cochecito en la categoría Empresa y el Departamento de Acogimiento Familiar del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la categoría Equipo profesional. Además, se otorga un reconocimiento especial a Estrella Cara Suárez, ex presidenta de la Asociación de Familias de Acogida 'En Familia por Derecho'. El premio ha sido diseñado por el almeriense Lucas Paris, que ha buscado simbolizar en la figura el abrazo de una familia a unos niños para darles protección y cariño. La escultura ha sido fabricada por la empresa zaragozana Adisart, que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia. El premio se compone de partes fundidas manualmente en zinc y un aplaca de metacrilato blanco ácido cortada con láser.

