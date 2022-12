Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Más delitos sexuales, más asesinatos y más hurtos en Almería lunes 19 de diciembre de 2022 , 07:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Solo ha descendido la delincuencia en Níjar y Vícar La delincuencia en la provincia de Almería ha crecido un 17,5% de enero a septiembre de 2002 respecto a 2021, según los datos consultados por Noticias de Almería, y que reflejan un importante descenso en Vícar y en Níjar. De este modo, en el periodo mencionado hubo 19.191 infracciones penales en la provincia, y este año han sido 22.547, con un aumento del 17,5%, en tanto que en Níjar se ha producido un descenso del 5,2%, de 1.170 a 1.109, y en Vícar lo ha hecho de970 a 904, una bajada del 6,8%. El mayor incremento se ha producido en la capital almeriense, llegando a los 6.732 desde los 5.273, un 27,7%, y el siguiente ha sido El Ejido, con una subida del 13,6%, de 2.411 a los 2.740 casos. Después se encuentra Roquetas de Mar, que ha pasado de 3.842 a 4.334, un 12,8%. En el caso de Adra también ha habido un aumento, del 7%, de los 532 a los 569. El tipo delictivo que más se ha incrementado son los robos con violencia e intimidación, que lo han hecho el 36,8%, de378 a 517, pero el más común son los hurtos, ya que en 2021 hubo 3.278 a 4.205, un 28,3%. El segundo que más ha crecido es el de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, un 33,3%, de 6 a 8, y mientras que en grado de tentativa la subida ha sido del 23,5%, de 17 a 21. También han aumentado de modo importante los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, de 297 a 394, un 32,7% Los robos en domicilios, establecimientos y otro tipo de instalaciones son este año un 24,2% más que en el anterior, de 1.187, a 1.474. Los delitos relacionados con la libertad sexual han aumentado un 25,4%, de 201 a 252. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.