Opinión

Más empleo

Antonio Martínez

Más artículos de este autor

Por

jueves 06 de julio de 2023 , 13:33h

La economía española sigue viento en popa y eso es gracias a la sociedad en su conjunto y a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez tendentes a propiciar el empleo, a mejorar los salarios y a contribuir al bienestar social en la Mejor España.

Si hace unas semanas conocíamos la bajada de la inflación y que el IPC nacional –de 1,9%- es el más bajo de la Unión Europea, ahora nos debemos congratular también de las buenas cifras de la reducción del desempleo publicadas por el Ministerio de Trabajo que indican que el paro continúa registrando las cifras más bajas desde 2008. Esas son las realidades y son buenas noticias, sin duda, para nuestro país.

En nuestra provincia estamos, igualmente, de enhorabuena porque el paro descendió en junio en 408 personas situándose en 53.213 parados siendo, insisto, el mejor junio desde el año 2008 en términos de desempleo, porque en Almería hay ahora casi 9.000 desempleados menos respecto a junio de 2022; una reducción del 14,4%.

Del mismo modo, gracias a la reforma laboral del pasado año, hoy en día, más de la mitad del total de contratos que se suscriben en Almería son indefinidos, en concreto un 52,38%; por encima de la media andaluza (42,55%) y de la nacional (44,71%). Es decir, si en lo que va de año se han suscrito en Almería 121.618 contratos, de ellos, 63.703 han sido de carácter indefinido. Esto es bueno para los agentes sociales y para las y los trabajadores que ven protegidos sus derechos y pueden realizar un proyecto de vida con mayor confianza.

Cuando se habla de construcción de empleo es inevitable hablar de cifras para comprender, sobre el papel, la magnitud de esta buena noticia que hemos recibido esta semana del aumento del empleo. Por eso, he de continuar diciendo que en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el crecimiento interanual del número de afiliados fue de un 2,6% en junio, frente al 2,9% en mayo y un 3% en abril. En el sexto mes del año se contaron 20,87 millones de afiliados a la Seguridad Social, nuevo máximo histórico, que implica 521.600 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

A España le sigue yendo bien con Pedro Sánchez y lo demuestran, nuevamente, los objetivos datos sobre crecimiento de empleo. El único que no lo ve es Feijóo quien piensa en solitario que la economía está "estancada" pero, bueno, es el mismo que asegura que 2 por 10.000 son 22.000. Ni caso.

Antonio Martínez

Secretario de Organización PSOE Almería