Almería Ampliar Más manifestaciones que días… pero ni una pidiendo el AVE domingo 10 de octubre de 2021 , 08:00h

En 2020 la provincia registró un mínimo de 371 manifestaciones



El año 2020, a pesar de la pandemia, los almerienses salieron a la calle a protestar… aunque también ahí se demuestra que no es la provincia más activa en ese sentido.



Según los datos estadísticos consultados por Noticias de Almería, el pasado año se produjeron un total de 371 manifestaciones en la provincia comunicadas, a lo que habría que sumar aquellas que no se comunicaron oficialmente a la Subdelegación del Gobierno, que prohibió dos.



Si en Almería hubo más de una manifestación al día, también hay que destacar que solo estuvo por debajo Huelva con 309, mientras que Cádiz alcanzó las 1.429, y Sevilla las 1.375. En Málaga hubo 790, en Jaén 433, en Granada 590, y en Córdoba 519.



Del total de manifestaciones comunicadas en Andalucía, 55 no contaron con autorización.



El mes más “movidito” fue diciembre, con 67, que sale a más de dos por día, igual que pasa en febrero, que a pesar de ser el más corto, registró 60, en tanto que el más tranquilo resultó ser abril con tres, seguido de mayo con 12.



Sobre los convocantes también hay datos interesantes, como que los sindicatos son responsables de 167, los comités de empresa de 22 y los partidos políticos de 19. Los ecologistas convocaron dos, las asociaciones ciudadanas 139, en tanto que de 22 no constan los promotores.



En cuanto a la temática de estas manifestaciones, 146 lo fueron por motivos laborales, 123 por cuestiones sanitarias, y de ahí se desciende hasta las 29 contra medidas legislativas y políticas, 20 relativas a la enseñanza, 10 por asuntos agrarios, 9 por cuestiones vecinales, 7 por temas ecológicos y medioambientales, 6 por inmigración, 4 contra la violencia machista, 2 por el Primero de Mayo, una contra la droga y la delincuencia, y otra contra el terrorismo.



¿Pidiendo mejores comunicaciones ferroviarias y aéreas en Almería? No, de esas no hubo ninguna. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

