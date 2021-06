Matarí le recuerda a la directora general de la Guardia Civil su deuda con Almería

domingo 06 de junio de 2021 , 13:17h

El diputado del PP aprovecha su visita este lunes a la provincia

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha recordado hoy “los tres años de abandono del Partido Socialista a la Guardia Civil en la provincia” y ha señalado que ya que mañana estará en Almería la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, debería dar muchas explicaciones sobre todo lo que no se ha hecho en este tiempo para mejorar los cuarteles en la provincia, las condiciones en las que trabajan los Guardias Civiles, así como por qué no se ha incrementado el número de efectivos en una provincia como la nuestra para hacer frente a la avalancha de inmigrantes irregulares que llegan a las costas almerienses con frecuencia.



Matarí señala que si durante este tiempo se han mejorado algunos cuarteles de la provincia ha sido gracias a la Diputación de Almería, comprometida con la Guardia Civil, para lo que destinan anualmente 200.000 euros mientras que el Ministerio del Interior no cumple con su parte de transferir los 200.000 euros que le corresponden del convenio que llevaba años funcionando para arreglar cuarteles entre ambas administraciones.



“Estamos ante una muestra más de la desidia del ministro Fernando Grande Marlaska hacia la Guardia Civil. Desde hace tres años no transfiere ni un euro para mejorar las instalaciones de cuarteles en nuestra provincia, cuando lo podía haber hecho perfectamente porque durante dos años ha estado vigente el presupuesto del PP en el que se incluía una partida para ello”, ha afirmado.



El diputado del PP afirma que el ejemplo más claro del “abandono” de la Guardia Civil de nuestra provincia lo tenemos en el cuartel de Roquetas de Mar. Matarí recuerda que en abril de 2018 se firmó un convenio para trasladar las instalaciones a un edificio digno para la Guardia Civil y para los roqueteros, cedido por el Ayuntamiento de Roquetas, sin embargo Grande Marlaska ha obviado dicho convenio y no ha hecho absolutamente nada, además de no dar ninguna explicación.



Ante esta situación, el PP llevó hace más de nueve meses una iniciativa al Congreso, que se aprobó con el apoyo del PSOE, para que el Gobierno ejecutara ese convenio, pero siguen incumpliendo esta decisión.



“La directora general de la Guardia Civil tiene mañana una oportunidad de oro para dar explicaciones sobre la desidia y el desprecio a la Guardia Civil que ha mostrado todo este tiempo el ministro Marlaska y ella misma. Queremos que nos explique por qué no han realizado las actuaciones necesarias en los cuarteles, por qué no se han incrementado los medios ni el número de efectivos, y por qué no se ha trasladado ya el cuartel de Roquetas de Mar”, afirma.



Por otra parte, Juan José Matarí espera que María Gámez dé también alguna explicación sobre la falta de interlocución que hay actualmente entre el Subdelegado del Gobierno, máximo responsable de la seguridad en Almería, y las asociaciones de Guardias Civiles, una interlocución necesaria que sí se mantenía cuando gobernaba el Partido Popular.



Además, continúa el diputado popular, en los Presupuestos Generales del Estado hay inversiones previstas que no se van a poder ejecutar y debería dar explicaciones de por qué nos venden unas inversiones ficticias que no se van a ejecutar.



“La directora general de la Guardia Civil debería pedir perdón por la desidia y los desprecios que han tenido con la provincia de Almería, comprometerse a ejecutar el convenio en Roquetas de Mar, destinar más medios y efectivos para que la Guardia Civil pueda seguir desarrollando sus funciones con la eficacia que le caracteriza y agradecer a la Diputación la labor que ha hecho todo este tiempo para mejorar unos cuarteles que dependen del Gobierno central”, concluye.