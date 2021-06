Sucesos Ocho personas afectadas y más de 70 desalojados por un incendio en Roquetas de Mar domingo 06 de junio de 2021 , 13:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ocho personas afectadas y más de 70 desalojados por un incendio en un bloque de viviendas en Roquetas de Mar Ocho personas han resultado afectadas y más de 70 personas han sido desalojadas durante la intervención de los servicios de emergencia a causa de un incendio declarado en un bloque de viviendas en la población almeriense de Roquetas de Mar, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El incendio se ha declarado esta madrugada sobre las 4.00 horas en la localidad del Parador de las Hortichuelas, en la carretera de Alicún . El Teléfono 112 recibió numerosos avisos de socorro por un fuego que afectaba a la quinta y la sexta planta de un bloque de seis y que solicitaban ayuda para varios de los inquilinos del mismo.



Desde el centro coordinador se ha alertado inmediatamente a los Bomberos del Consorcio del Poniente, a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil y a la Policía Local.



Como consecuencia del incendio, ya extinguido, ocho personas han resultado afectadas; una UVI móvil, dos equipos médicos del SAS de Aguadulce y de Roquetas y tres ambulancias del SAS han atendido y evacuado al hospital de Torrecárdenas a cuatro de ellas. Las otras cuatro personas no han precisado traslado hospitalario y han sido asistidas por los sanitarios en el lugar.



Durante los trabajos de extinción de los servicios de emergencia, entre 70 y 80 vecinos del bloque afectado han tenido que ser desalojados de sus viviendas. Una vez extinguido el incendio, todos han podido regresar a sus casas excepto los inquilinos de los pisos de las plantas quinta y sexta, donde se han producido importantes daños materiales.

