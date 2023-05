Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Matriculación de Infantil, Primaria y Educación Especial. Esto es lo que tienes que saber miércoles 31 de mayo de 2023 , 14:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las familias podrán formalizar la matrícula para el curso 23-24 de forma presencial o telemática en la web de la Consejería La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre mañana, día 1 de junio, el plazo de matriculación para el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial en Andalucía, que finalizará el día 8 de junio. Todos los escolares de estos niveles deberán formalizar su matrícula para el próximo curso 2023/24, cumplimentando el impreso que proporciona el propio centro educativo o que se puede descargar en el Portal de Escolarización: (https://www.junta-andalucia.es/educacion/portales/es/web/escolarizacion). La Consejería también abre el plazo para el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años). De esta manera, las familias podrán gestionar la matrícula a través de la Secretaría Virtual de la web de la Consejería sin tener que desplazarse a los centros educativos. Este procedimiento on line permite la matrícula incluyendo los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares así como autorizar el uso de imágenes. El plazo de la matrícula para el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial finaliza el próximo 8 de junio y hasta el 12 de junio para los escolares de primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años). Para el próximo curso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 1.434.442 plazas sostenidas con fondos públicos. Para el alumnado de 3 años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se han ofertado unas 91.000 plazas de nuevo ingreso. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Plazo abierto para la inscripción en el Programa de Refuerzo Estival