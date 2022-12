Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Matrimonio de Almería condenado por agredirse durante su divorcio miércoles 21 de diciembre de 2022 , 21:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un juez de Almería ha condenado a un matrimonio en proceso de separación tras 18 años de unión, luego de que el esposo y la esposa se lesionaran mutuamente durante una riña. La sentencia dicta que la pareja, que está en vías de divorcio, tuvo una discusión el 16 de agosto a las dos y media de la tarde, mientras estaban en su hogar. Ambos sufrieron heridas que tardaron cinco días en sanar, sin que ninguno de ellos experimentara una "disminución temporal de calidad de vida". Él se negó a ser compensado, pero ella sí. Por consiguiente, el juez les impuso penas de 28 días de trabajo comunitario por los delitos de lesiones, y además prohíbe que se comuniquen o se acerquen a menos de 500 metros durante un año y medio. Además, ordena al acusado que pague una indemnización de 200 euros a su ex. La sentencia no es definitiva y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.