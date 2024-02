Provincia Ampliar Matrimonio de Taberno celebra 70 años juntos con la ayuda de Diputación viernes 16 de febrero de 2024 , 12:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la semana en la que se ha celebrado San Valentín La Diputación Provincial de Almería ha querido rendir un homenaje a una pareja de enamorados del Servicio de Ayuda a Domicilio para conmemorar la semana en la que se ha celebrado San Valentín. María Dolores Alonso (87) y Juan Bautista Sánchez (97), dos vecinos de Taberno usuarios de este servicio de Diputación, contrajeron matrimonio en 1954 y desde entonces no se han separado superando en equipo todos los retos que la vida les ha puesto por delante. El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, acompañado por el alcalde de Taberno, Antonio Martos, ha visitado a esta pareja, una de las más longevas del Servicio de Ayuda a Domicilio, para celebrar su historia de amor y la unión que siguen manteniendo a lo largo del tiempo coincidiendo con la semana en la que se ha conmemorado el día de los enamorados. En este sentido, Ángel Escobar ha explicado que “Juan y María Dolores representan a los mayores almerienses que lo han dado todo por los demás y que, con todas las dificultades que han tenido a lo largo de su vida, han superado las adversidades y han conseguido construir la Almería de prosperidad que disfrutamos en la actualidad. Este es un homenaje a ellos, a nuestros mayores y a la memoria de los almerienses”. Asimismo, Escobar ha aprovechado la ocasión para poner de relieve el Servicio de Ayuda a Domicilio y “la imprescindible labor que los profesionales prestan a los mayores que atienden, un trabajo que redunda directamente en su salud y bienestar. El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio profesional y cercano y todos los profesionales que forman parte de él sienten a sus usuarios como parte de sus familias”.

Juan y María Dolores Se casaron en la iglesia de Los Mundos, una pedanía cercana. Desde entonces nunca se han separado y llevan juntos 70 años. Han trabajado siempre muy duro en el campo y tras 5 años sin hijos nació su hijo Alonso, que vive con ellos. Su hijo trabaja actualmente en las tierras de los padres en la pedanía de Los Pardos. En este pequeño homenaje se les ha hecho entrega de una placa conmemorativa, un ramo de flores y una tarta para celebrar su historia de amor. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

