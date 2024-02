Provincia Ampliar Pedro García Aguado aborda las adicciones digitales en Vera viernes 16 de febrero de 2024 , 12:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la campaña de prevención de adicciones sin sustancia en la que colabora la Junta de Andalucía El 15 de febrero ha sido la fecha elegida para llevar a cabo en Vera una nueva presentación doble del Proyecto FES, la campaña de prevención de adicciones sin sustancia en la que colabora la Junta de Andalucía desde hace más de dos años, junto con su impulsora la Plataforma para el Juego Sostenible, y que se encuentra a disposición de todos los centros educativos andaluces. El acto ha contado con el patrocinio de la Fundación JOKERBET, que rubrica con esta segunda actuación su apuesta firme a favor de la responsabilidad social corporativa, al igual que lo viene haciendo el Grupo VERAMATIC a través de su pertenencia a la Plataforma para el Juego Sostenible. En una doble sesión destinada a adolescentes en la mañana y a sus familias por la tarde, el embajador del Proyecto FES, Pedro García Aguado, ha abordado ante un auditorio abarrotado el tema de las adicciones en adolescentes al mundo digital a través del móvil, los videojuegos, las redes sociales, etc., un tema de relevancia social que tanto está preocupando actualmente a la comunidad educativa, a las familias y a los poderes públicos. El evento ha formado parte de la gran agenda de conciertos y actividades culturales que el Ayuntamiento de Vera ha programado para el primer trimestre de 2024, que está reuniendo una serie de espectáculos con propuestas para todos los gustos y edades, con la intención de ofrecer una alternativa de ocio y entretenimiento. A través de esta programación, el alcalde de la localidad Alfonso García Ramos y el concejal de cultura Antonio Jesús Soler Castaño, muestran su compromiso con una programación de calidad para todos los públicos, y animan a participar y a disfrutar de esta amplia oferta cultural y de ocio, tratando así de satisfacer y de cumplir con la pretensión de promover la cultura como elemento de cohesión y de participación social. En este caso concreto, la concienciación sobre potenciales peligros que puede entrañar un uso excesivo de las pantallas ha suscitado un gran interés en los colegios y vecinos de Vera, que podrán seguir trabajando la campaña de prevención Proyecto FES mediante actuaciones específicas por parte de cada uno de los centros educativos de la localidad almeriense, que ya tienen a su disposición los contenidos de la campaña que les permitirá seguir llevando a cabo charlas con los jóvenes en las aulas y talleres con los padres, a través de las AMPAS. Pedro García Aguado centró su charla en los modelos educativos que imperan en nuestra sociedad, así como en sus pros y contras. El medallista olímpico habló de los nuevos desafíos en la educación como son los videojuegos, que demuestran aún más el salto generacional, animando a los padres a conocer un poco a los adolescentes y su mundo para poder ayudarles o acompañarles en el camino. Todo ello en el contexto cercano, pero a la vez firme, que favorece el Proyecto FES, que a lo largo de sus ya más de tres años de experiencia destaca como una campaña pionera en la prevención de los riesgos que nuestra sociedad enfrenta en la actualidad, asociados al uso no adecuado de las nuevas tecnologías y de los móviles por parte de menores. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

