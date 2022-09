PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Máximos históricos del Bitcoin vs mínimos históricos Escucha la noticia Bien sabemos que Bitcoin Prime - Español conocido como el más grande activo digital. En el que muchos inversionistas han puestos sus capitales en una constante búsqueda por la diversificación de las carteras de inversión, además de generar rentabilidades adicionales a sus operaciones comerciales. Las criptomonedas se han caracterizado por ser elementos financieros cuya volatilidad las hace susceptibles en mayor proporción a los activos financieros tradicionales. El desarrollo en el precio de Bitcoin ha demostrado como un activo digital también puede afectarse en medio de una situación crítica de la economía mundial. La capitalización de mercado de Bitcoin ha demostrado la fortaleza y posicionamiento que tiene dicho activo en el mercado financiero digital, al punto que se encuentra cotizando a través de un ETF en la Bolsa de Valores. Las inversiones en criptomonedas son consideradas de alto riesgo, pero, resulta bastante interesante determinar el porqué de esta posición que muchas veces se pudiera considerar radical ante una economía que está en constante cambio y apunta a su digitalización global. Durante este 2022 hemos visto como el mercado financiero digital ha sufrido una contracción bastante significativa disminuyendo el valor de muchos de sus activos, donde Bitcoin supero el 50% del valor de su último máximo histórico El Bull Market de Bitcoin Existen términos muy particulares en cuanto al mercado financiero de Wall Street y aunque se crearon en este entorno, pueden ser aplicables a las criptomonedas. Este término suele referirse al desarrollo del mercado y se vincula a la expansión económica, todo depende de cómo evolucione la economía en general. Los mercados alcistas suelen ocurrir luego de una contracción del mercado, donde precede la oferta excesiva de un determinado activo digital ya sea por disminución de su precio o porque no representa una inversión rentable en un momento determinado. Cuando se genera un mercado alcista suele inferirse una mayor especulación en relación a los activos financieros, en este caso digitales como lo son las criptomonedas, permitiendo mayores niveles de inversión donde la confianza de sus usuarios mantiene un cierto nivel de equilibrio a pesar de la volatilidad de estos activos digitales. En el caso específico de Bitcoin cuando está atravesando un Bull Market desarrolla sus Máximos históricos, los cuales han alcanzado valores bastante considerables y por ello ganancias que pueden ser millonarias para sus seguidores. Es en esta fase del ciclo criptográfico es donde Bitcoin ha aprovechado para posicionar un valor que lo mantenga como el líder de las criptomonedas, a pesar de ser tan elevado, no representa una limitación para quienes desean incursionar en este mercado financiero digital. Los Máximos históricos de Bitcoin se relacionan estrechamente con un mercado alcista entre algunos de los Máximos históricos más resaltantes se encuentran: En el año 2013 paso de tener un precio de USD 150 a cerrar en Noviembre del mismo año en USD 1000 un incremento del 1000% Durante el 2017 logró un nuevo máximo de USD 19.900, considerado el mayor boom de las criptomonedas en su historia a la fecha. Para el año 2021 se desarrolla un nuevo valor bastante elevado que muchos consideraron un regalo de año nuevo superando los USD 41.000, para luego alcanzar un nuevo máximo de más de USD 60.000. El Bear Market de Bitcoin Es considerado uno de los mercados más drásticos puesto que Bitcoin tiene una volatilidad bastante considerable, donde su valor pudiera desplomarse en solo segundos y llegar a cero. Hasta este año 2022 la única vez que Bitcoin tuvo un retroceso tan marcado fue a principios de su creación. Este activo digital ha demostrado disminuciones significativas, para posteriormente recuperarse y realizar correcciones en su precio. El termino de Bear Market hace referencia a las características que posee este ejemplar, donde si ataca siempre lo hace por debajo, este mercado suele ser utilizado para definir posiciones futuras y a donde pudiera llegar el valor en un determinado periodo. En el caso de Bitcoin y las demás criptomonedas esta etapa que atraviesa el mercado suele ser el momento en el que los inversionistas que poseen posiciones con este activo deciden vender antes de perder, ya que su valor cambia de forma drástica Hemos visto pasar el valor de un Bitcoin de USD 19.900 a USD 6.000 y sin ir muy lejos el criptoinvierno recientemente vivido donde Bitcoin disminuyo un 50% de su valor en comparación al último Máximo histórico de más de USD 60.000. Conclusión Las monedas digitales representan un nuevo tipo de mercado que aunque ya ha pasado una década desde el momento en que se crearon, todavía hay muchos aspectos por conocer e investigar. Los cambios en el precio de estos activos digitales suelen ser drásticos, es por ello que las inversiones son arriesgadas en comparación al mercado financiero tradicional, cuando el mercado está convulsionado las inversiones deben hacerse con mucha precaución. 