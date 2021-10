Opinión Médico Ya José Luis Sánchez Teruel Más artículos de este autor Por lunes 04 de octubre de 2021 , 09:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Nadie, salvo el Gobierno andaluz, es capaz de defender la situación en la que se encuentra la Atención Primaria en Andalucía. Nadie, excepto Moreno Bonilla, se cree sus propias mentiras. Nadie, menos PP y Ciudadanos, entiende lo que está ocurriendo y la angustia que la situación está generando entre los usuarios y los profesionales sanitarios.



Moreno Bonilla ha falseado tanto la realidad que ahora es muy difícil creer algo de lo que dice, si tenemos en cuenta, además, que hace tan solo dos semanas Partido Popular y Ciudadanos votaron en el Parlamento en contra de recuperar la normalidad en nuestros centros de salud. Así, tal cual.



Es imposible tragarse ninguna mentira más cuando los andaluces y las andaluzas hemos ido viendo cómo se colapsaba el sistema sanitario andaluz, hasta dejarlo a las puertas de la UCI, después de demoler sus cimientos golpe a golpe, día a día, en un impagable trabajo de orfebrería de muchos quilates que el presidente de la Junta de Andalucía le ha regalado a la sanidad privada.



La indignación que a estas alturas comparten usuarios y profesionales sanitarios es absoluta, entre otras cosas porque nadie entiende que en Andalucía podamos ir de compras, a un bar o al fútbol, pero no podamos ir a la consulta del médico de cabecera con total normalidad. La presencialidad, con diferencia, es la mayor demanda que reclaman los usuarios desde hace meses, además de que también exista la necesaria accesibilidad e inmediatez en la cita médica.



Para muchos almerienses se ha convertido en una constante frustración que Salud Responde no responda, que los usuarios tengan que seguir haciendo colas en los centros de salud o que las citas, en los grandes núcleos de población, se demoren de manera angustiosa.



Para revertir esta situación, los socialistas venimos exigiendo desde hace tiempo que el Gobierno andaluz abra las consultas médicas exactamente igual que antes de la pandemia de una vez por todas, que es lo que, por cierto, viene haciendo desde hace tiempo la sanidad privada.



Para ello, Moreno Bonilla tendrá que hacer lo que no ha hecho hasta ahora: contratar a los profesionales sanitarios que necesita la Atención Primaria. De otra manera, será muy difícil, por no decir imposible, que se puedan reducir las agendas de hasta 80 pacientes que algunos médicos tienen en solo un día.



El Gobierno andaluz ha recibido cuantiosos fondos por parte del Gobierno de España para mejorar los servicios públicos y muy especialmente la sanidad, pero a estas alturas nadie sabe dónde ha metido ese dinero Moreno Bonilla, que sigue ofreciendo excusas para defender lo indefendible: el roto de difícil costura que le ha hecho a la sanidad pública.

José Luis Sánchez Teruel
Secretario general del PSOE de Almería y Parlamentario