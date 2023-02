Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Memoria de La Desbandá 86 años después Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por sábado 11 de febrero de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sábado 11 llega la VII Marcha que recuerda uno de los mayores crímenes del franquismo Entre el 6 y el 8 de febrero de 1937, unos 150.000 civiles malagueños se vieron obligados a huir a pie hacia Almería por la carretera costera que une ambas localidades, debido al avance de las tropas franquistas hacia Málaga. Estos civiles fueron atacados desde el aire, el mar y el ejército franquista, contando con el apoyo de italianos y alemanes. Se estima que la cifra de personas fallecidas durante esta tragedia fue entre 3.000 y 5.000. Este éxodo masivo, conocido popularmente como 'La Desbandá' o la masacre de la carretera Málaga-Almería, también conocida como la "carretera de la muerte", se cumplen ahora 86 años. Esta tragedia, uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil, permaneció en el olvido durante años, a pesar de ser un genocidio de mayor envergadura que el de Guernica, según han coincidido en señalar algunos historiadores. Con la VII Marcha Integral La Desbandá, el movimiento memorialista Asociación Socio Cultural La Desbandá busca dar visibilidad al mayor genocidio cometido en España, con el objetivo de sacarlo del olvido tras 86 años de silencio. La marcha comenzó el 2 de febrero en Málaga y este sábado 11 llegará a Almería, recorriendo los 250 kilómetros que separan ambas capitales andaluzas por la misma carretera de la costa que usó 'La Desbandá'. Esta iniciativa pretende contar la historia que se ha mantenido oculta durante tanto tiempo, para que no sea borrada de la memoria. Este año, hay una novedad en la marcha: tres supervivientes de La Desbandá y tres hijas del exilio, entre ellas Carmen Negrín, nieta del último presidente de la República, acompañan la marcha en coche. Cada día participan en charlas en los institutos de las localidades donde acaban las etapas, para transmitir su historia a los jóvenes. Según la Asociación Socio Cultural La Desbandá, es una asignatura pendiente que los jóvenes conozcan la historia, ya que los libros de texto nunca han contado lo que sucedió. Los supervivientes son la historia viva de aquellos acontecimientos. Esta edición de la marcha se ha diseñado para rendir homenaje a las mujeres, quienes fueron "la columna vertebral" de la huida, según explica Lola Sierra, vicepresidenta de la asociación. Estas mujeres tuvieron que asumir el control de la organización de la evacuación debido a que los hombres jóvenes estaban en el frente. Ellas se encargaron de asegurar la supervivencia de sus familias, ancianos y niños, y fueron las más afectadas cuando regresaron a sus zonas de origen. En honor a la mujer se han representado a la italiana Tina Moldoti y a la extremeña Matilde Landa, enviadas por el Socorro Rojo Internacional para atender a los refugiados junto al médico canadiense Norman Bethune. Él fue clave para la evacuación de los refugiados de la "carretera de la muerte" y recorrió desde Valencia hasta Málaga con su unidad de transfusión de sangre para ayudar a la población civil. Hasta el 25 de febrero de 2023, la Escuela de Arte de Almería albergará la exposición 'La Desbandá. 1937: De Málaga a Los Pirineos', promovida por la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática. Esta exposición, comisariada por las profesoras de la Universidad de Málaga (UMA) Encarnación Barranquero y Lucía Prieto, explica los motivos de la Desbandá desde el punto de vista historiográfico, mostrando el sufrimiento de la población civil y ampliando el foco hacia las personas que partieron desde Campo de Gibraltar, Sevilla, Cádiz, las sierras de Málaga y Almería. La exposición no solo se centra en la masacre de la carretera, sino que también sigue el destino de estas masas de malagueños a través de la España Republicana. Para completar el recorrido, se proyectará el vídeo 'El Paseo de los Canadienses' de Quinta Planta Producciones, que contiene testimonios escalofriantes para que la historia no caiga en el olvido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

