Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Almería es el gran puerto de la inmigración de patera miércoles 08 de febrero de 2023 , 11:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La mitad de los inmigrantes irregulares que llegan a Andalucía por el mar lo hace por la costa almeriense

Según un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), el 54% de los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas lo hacen a través del litoral de Almería. En 2022, se registraron 7.350 migrantes en Andalucía, de los cuales 4.033 se localizaron frente al litoral almeriense. Le siguen las provincias de Cádiz (2.245), Granada (887) y Málaga (185). Apdha ha señalado que, a pesar de un descenso del 23% en las llegadas, estas insoportables cifras de muertes en la frontera sur son aún más dramáticas. Según un informe de Apdha, se detectaron un total de 936 embarcaciones que viajaron por las rutas del Estrecho y Alborán, principalmente pateras y motos de agua. De estas, el trayecto entre Argelia y Almería registró el mayor número de fallecimientos, con por lo menos 96 migrantes y 156 desaparecidos. La ruta canaria sigue siendo la más letal, con cerca del 70% de las muertes. Además, el número de naufragios y de víctimas ha aumentado en el trayecto desde Argelia, tanto en el Mar de Alborán como en la zona de Levante, con más de 470 personas perdiendo la vida durante su viaje hacia Murcia, Alicante, Islas Baleares, Almería o Granada. De acuerdo con el informe migratorio, se observa una diferencia en el origen de las personas migrantes que llegan a la ruta canaria y a la península y Baleares. Mientras que en la primera prevalecen los migrantes subsaharianos, en la segunda predominan los de origen norteafricano. Esta situación refleja la apuesta política del Gobierno español de Pedro Sánchez de externalizar el control migratorio a Marruecos, decisión que según la organización carece de una perspectiva a largo plazo, ya que Marruecos no es capaz de gestionar adecuadamente la situación de sus propios nacionales y no puede garantizar un trato respetuoso a las personas migrantes que transitan por su territorio. La asociación considera que las políticas migratorias españolas y europeas son "políticas de muerte" que están permeadas por el racismo y la xenofobia [1]. Aphda insiste en la necesidad de crear vías de acceso legales y seguras para las personas migrantes de países que se encuentran en situaciones económicas difíciles. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas La huida de patera estuvo a punto de costar la vida a sus ocupantes

