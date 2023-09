Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Mena asegura que “Espadas ha demostrado su ignorancia hacia el Valle del Almanzora”

sábado 16 de septiembre de 2023 , 17:52h

El delegado de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha mostrado su estupefacción tras la visita que ha realizado el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas a la provincia de Almería. Para Mena esta visita “no tienen ningún sentido, ya que ha venido a reclamar una obra, la de abastecimiento en alta en el Almanzora que ya la empezamos hace nueve meses en la provincia de Almería.”

El delegado cree que “resulta bochornoso que el Señor Espadas visite la provincia de Almería y en concreto el Valle del Almanzora para reclamar inversiones hídricas, sabiendo que desde su Gobierno Central no están haciendo lo que deberían en esta materia”. Para Mena esta visita “denota una falta de conocimiento y sobre todo falta de interés real por solucionar los graves problemas derivados de la sequía para agricultores y ganaderos de la provincia”.

Además, Mena ha detallado que Juan Espadas desconoce el trabajo que ha realizado el Gobierno andaluz para auxiliar a los municipios de esta Comunidad Autónoma en materia de abastecimiento. El delegado de Agricultura ha recordado que en enero de este año “se inauguraron obras consistentes en la mejora de los bombeos y la mejor eficiencia energética de los mismos de la primera fase del gran proyecto que garantizará el abastecimiento al conjunto de municipios del Almanzora. Se trata de seis millones y medio de euros ejecutados por emergencia en los que los municipios de Albox y Olula del Rio son primeros beneficiarios”.

El delegado ha añadido que “la segunda fase de las obras que conlleva la reparación de la potabilizadora de Cuevas de Almanzora se licitará antes de finalizar el año, y que ambos proyectos están incluidos en el III Decreto de sequía”. Además, “la tercera fase ya está bastante avanzada y pronto podremos presentar las inversiones incluidas en ella”.

Mena no entiende “cómo Juan Espadas viene a la provincia y no le informan de que en Almería están iniciados todos los proyectos de depuración municipales reconocidos como de interés autonómico desde el año 2010”. Y recuerda que “estos son los proyectos financiados con el canon del agua que el Gobierno socialista no fue capaz de gastar, aun teniendo el dinero destinado para ello”.

Desde la Delegación de Agricultura, su titular cree que el secretario general de los socialistas andaluces debería de alinearse con la Consejería de Agricultura para reclamar los 60 millones de euros que nos faltan al gobierno de España para poder atender las peticiones de los ayuntamientos andaluces que quieren invertir en evitar las fugas de agua en sus redes.

El delegado territorial cree que “el señor Espadas debería estar pendiente de que se ejecuten las obras de desalación que se necesitan en la provincia, que se repare de una vez por todas la desaladora del Bajo Almanzora, cuyo último calendario tratado por la consejera Carmen Crespo en la reciente reunión que mantuvo con el secretario de Estado marcaba diciembre del 2024 como fecha de su finalización. “Por cierto, no está de más recordar que la segunda desaladora del Almanzora nace del trabajo de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y su reclamación de ayuda permanente al Ministerio de Transición Ecológica”, explica Mena.

Para concluir, Antonio Mena ha puesto en valor que “desde la Consejería nos estamos anticipando a la próxima sequía con inversión de 142 millones de euros impulsados tan sólo durante el mes de agosto, cuando hay que recordar que sólo tenemos competencia en el 33 % del territorio.”