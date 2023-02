Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Nombres para dos calles de Almería viernes 03 de febrero de 2023 , 19:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre los puntos del Orden del Día de la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Almería se ha incluido la aprobación de la denominación de vías públicas con los nombres de “Profesor Antonio Galindo Cuenca” y “José Vallejo Osorno”, quedando pendiente determinar su emplazamiento, de acuero con la disponibilidad del callejero municipal y en función de las nuevas vías públicas que surjan como consecuencia del desarrollo urbanístico de la ciudad. Las dos propuestas se han aprobado por unanimidad En ambos casos, el Ayuntamiento viene a reconocer, a título póstumo y dando nombre a una calle, la trayectoria personal y profesional de quienes fueran, respectivamente, profesor de La Salle, impulsor del concurso contra la violencia de género ‘Miradas Adolescentes’ y Escudo de Oro de la ciudad, y presidente de la Cámara de Comercio de Almería, de 1987 a 1996, impulsor entre otros logros de la Expoagro de Almería. El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha agradecido el respaldo de la corporación municipal a esta propuesta, reconociendo en sus palabras además, y en nombre del plenario, la labor prestada por la esposa del profesor Antonio Galindo, María Dolores Durán, hoy presente en el Salón Noble del Ayuntamiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

