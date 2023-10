Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

José Luis Alcaine descubre su silla en el Paseo de Cine de Tabernas

sábado 14 de octubre de 2023 , 09:58h

El director de fotografía José Luis Alcaine ha inaugurado su silla homenaje como premio ‘Tabernas de Cine’ en Tabernas, un galardón que recibirá este sábado durante una gala en el poblado Fort Bravo Texas Hollywood. “Tabernas me encanta, me hacéis un regalo que no sé si tengo merecido, me agrada mucho, marcharse va a costar trabajo, va a ser duro no estar aquí. Prácticamente no me siento nunca en los rodajes, no hay sillas con mi nombre, es un honor para mi recibirla”, ha dicho Alcaine.

Terence Hill, Claudia Cardinale, Alex Cox o Franco Nero son algunos de los galardonados con este premio dedicado a las grandes figuras que dejaron huella rodando wésterns en Tabernas. Todos ellos cuentan con su propia silla en el Paseo de Cine de Tabernas, una iniciativa para mantener vivo el recuerdo de estas leyendas del género.

La tercera jornada de Almería Western Film Festival (AWFF) ha sido reflejo de la importancia del género y su revitalización con proyecciones como ‘Extraña forma de vida’, de Pedro Almodóvar, que se ha proyectado en el lugar donde se llevó buena parte del rodaje. En el poblado Western Leone, el director de fotografía de este mediometraje, José Luis Alcaine, ha presentado esta obra protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Premio ‘Desierto de Tabernas’ a José Luis Galicia

En el poblado Western Leone, se ha llevado a cabo la entrega en diferido de uno de los dos premios 'Desierto de Tabernas' de esta edición. Este reconocimiento fue otorgado al destacado diseñador de producción, José Luis Galicia, leyenda viva del mundo del arte y el cine, a sus 93 años.

Hace unas semanas, en su domicilio en Madrid, el director Víctor Matellano entregó a Galicia el galardón, un emotivo encuentro que fue grabado y que este viernes se ha podido ver. Durante la entrevista, el homenajeado expresó su profundo agradecimiento. “Existen dos aspectos fundamentales en la vida, el cerebro y el corazón; el corazón es la esencia de la vida y este reconocimiento es una maravilla. Quiero expresar mi eterna gratitud a todos ustedes. Este gesto es verdaderamente extraordinario”, ha dicho.

José Luis Galicia también compartió anécdotas relacionadas con su trabajo en el diseño de decorados, especialmente durante la época en la que colaboró ​​con Jaime Cubero en el primer poblado del Oeste estable de España. Estos decorados no se encontraban en Tabernas, sino en Hoyo de Manzanares, en Madrid. Durante aquel período, Galicia se enfrentó a diversos desafíos, incluyendo las artimañas de los productores y las presiones para reducir costes.

A pesar de estas dificultades, continuó trabajando y participó en el rodaje de más de 120 películas. “Me dijeron que era hombre muerto, pero poco después me encargaron el resto de los trabajos, lo italianos se dieron cuenta de la importancia que tenían las películas que se rodaban aquí”, explicó Galicia.

Proyecciones y actividades

Durante este tercer día del festival se ha proyectado el segundo pase de cortos Oulaw con la presencia de dos de sus directores, Gerardo Gamboa de ‘Little Barrels’ y Kathyrn Christensen de ‘Hell’s Gold’. Ha sido momento también para la proyección de una de las tres películas de sección Retrospectiva, ‘Un par de asesinos’ de Rafael Romero Marchent, que ha sido presentada por su actor protagonista, Gianni Garko, a su vez premio ‘Tabernas de Cine’ de AWFF 2022. Además, los asistentes al festival han disfrutado con el concierto de Jimmy Barnatán y el tradicional espectáculo wéstern.

En Tabernas ha continuado la programación con la proyección de sección Oficial ‘Godland’ que ha sido presentada por su actor protagonista, Elliott Crosset Hove. La producción representará a Islandia como Mejor Película Internacional en los próximos Premios Óscar. Para finalizar el director Felipe Gálvez ha subido al escenario del teatro de Tabernas para introducir su ópera prima ‘Los colonos’, que a su vez también ha sido seleccionada por Chile como su candidata ante la Academia de Hollywood para sus reconocidos galardones mundiales.

Miembros de asociaciones wéstern de la provincia y aficionados han participado en el IX Concurso de Caracterización y han rendido un emotivo homenaje a Franky J. Cuarón, que respondía al apodo de Doc Franky, falleció este año. Un rostro muy querido en el festival que participaba en todas las ediciones con su atuendo característico de médico del Oeste. Posteriormente, Junior Mackenzie ha contagiado con su música a los presentes. Un concierto que ha contado con el patrocinio de Vellsam.