Opinión

Menos plástico, menos residuos

Antonio Urdiales

Más artículos de este autor

Por

lunes 05 de febrero de 2024 , 08:43h

'El cambio está en tus manos' es el lema de la nueva campaña de concienciación ciudadana que hemos lanzado desde el Ayuntamiento de Almería con el objetivo de reducir al mínimo imprescindible el uso del plástico en los siete mercadillos que se instalan en nuestra ciudad cada semana.

Tenemos que sensibilizar tanto a los ciudadanos como a los comerciantes, a quienes agradecemos que siempre estén dispuestos a colaborar, a través de la Federación de Comercio Ambulante, de la importancia de eliminar este tipo de residuo que tanto ensucia y contamina. Porque solo entre todos conseguiremos el objetivo de disfrutar de una Almería más limpia y más sostenible en el que trabajamos sin descanso.

La aprobación, el pasado mes de octubre, de la modificación de la Ordenanza de Comercio Ambulante contemplaba la prohibición de bolsas de plásticos no biodegradables en los puntos de venta, adaptando la normativa municipal al Real Decreto aprobado por el Gobierno de España.

Por ello, a través de esta campaña que está coordinada por varias áreas municipales, queremos informar y dar todas las facilidades a los usuarios y a los vendedores. Desde el Ayuntamiento vamos a repartir unas 4.500 bolsas de tela en los mercadillos y 5.500 'flyer' informativos recordando el contenido de la ordenanza y las infracciones que conlleva incumplir esta normativa, que van desde los 1.500 hasta los 18.000 euros.

Además, instalaremos de forma estratégica y coordinados con los comerciantes más de 125 contenedores amarillos de 120 litros para facilitar el reciclaje de aquellos plásticos inherentes a su actividad.

El cambio de hábitos está en nuestras manos. Pequeños gestos cotidianos como llevarnos a los mercadillos el carrito o las bolsas de nuestra casa, al igual que hacemos en los supermercados, utilizar bolsas de tela o de papel en lugar de plástico o no tirar residuos al suelo que luego se los lleva el viento nos ayudará a ser una ciudad más amable, más sostenible y más limpia.

Un dato que nos debe hacer reflexionar: en 2023 los servicios de limpieza municipales recogieron 5.200 toneladas de residuos en las calles, un 7% más que en el año anterior. Poca broma.

Antonio Urdiales

Concejal de Sostenibilidad Ambiental y Energética