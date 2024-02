Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Zorreando: ¿Eurovisión censura a España? Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 05 de febrero de 2024 , 09:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Conversando con el director de Noticias de Almería sobre temas de actualidad este domingo, salió la polémica elección de Nebulossa y su canción "Zorra" para representar a Radio Televisión Española en Eurovisión, surgió un recuerdo interesante. Me mencionó entonces un programa de televisión de su "época gamberra" (así la ha define él, no yo) llamado "Caja de ritmos" donde un grupo femenino, Vulpes (que significa "zorra" en latín), interpretó una canción titulada "Me gusta ser una zorra", desatando una gran controversia. Sorprendentemente, a excepción de algunas críticas menores, nadie censuró la canción. Vulpes, sin embargo, no logró trascender debido a su limitada calidad musical. Ahora, nos encontramos con una situación similar: una canción mediocre de un dúo poco conocido, Nebulossa, se enfrenta a la posible censura en Eurovisión por el uso de la palabra "zorra". ¿Estamos retrocediendo en lugar de avanzar? ¿Es "Zorra" de Nebulossa un himno feminista o una provocación gratuita? ¿Merece ser censurada por su lenguaje o por su escaso valor musical? Las integrantes de Nebulossa, Mary Blas y Mark Desousa, se mantienen firmes en su postura: "Nosotros tenemos claro que vamos a llevar este mensaje hasta el final de las consecuencias. Y si no nos dejan por algún motivo, que se evidencie". Cabe recordar que Eurovisión tiene un historial de censura. En 2021, la banda italiana Maneskin se vio obligada a modificar su canción "Zitti E Buoni" por la palabra malsonante "cazzo". Y en 2009, Georgia abandonó el festival debido a la canción "We Don't Wanna Put In" por sus referencias a Putin. ¿Qué decisión tomará la UER (Unión Europea de Radiodifusión) en este caso? ¿Se permitirá que "Zorra" represente a España en Eurovisión o se censurará la canción? La respuesta aún está en el aire, pero la controversia ya ha generado un debate sobre la libertad de expresión y los límites del lenguaje en el contexto musical. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 152 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes