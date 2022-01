Sucesos Menos víctimas mortales en accidente de trafico en Almería viernes 07 de enero de 2022 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En 2021 se produjeron 23 siniestros mortales en las carreteras almerienses en los que fallecieron 25 personas y otras 66 resultaron heridas graves. Estas cifras representan 12 fallecidos menos que en 2020. La cifra de 66 heridos hospitalizados como consecuencia de un siniestro vial también se ha reducido en 27 personas respecto a la registrada en 2020 (93). EN PROFUNDIDAD · Por tipo de vía. Descienden los fallecidos en carretera convencional: 16 frente a los 30 del año pasado. En autovía (9), hay 2 más que en 2020 (7) · Por tipo de accidente. Las salidas de vía siguen siendo el tipo de accidente más frecuente con 13 accidentes mortales. También hubo 5 fallecidos por atropello. · Por tipo de usuario. El 48% de los fallecidos eran usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas, motoristas y ciclomotoristas (5 peatones, 1 ciclista, 5 motoristas y 1 ciclomotorista) 5 personas que viajaban en turismo y furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Los 5 peatones fallecidos no hacían uso de elementos reflectantes Hubo 42 días con cero fallecidos en carretera; en 2019 fueron 30. MOVILIDAD, PARQUE Y CENSO DE CONDUCTORES NACIONAL En lo que a movilidad se refiere, durante el pasado año se registraron 393,7 millones de movimientos de largo recorrido por carretera en todo el país, lo que supone un 8% menos que los realizados en 2019 (427,1 millones) y un 23% más respecto a 2020. Este descenso en la movilidad se ha producido en vehículos ligeros (-10%) y principalmente en fines de semana con un (-15%). En cambio, el tráfico de vehículos pesados ha sido superior (+3%) al registrado en 2019. El parque de vehículos se ha incrementado en un 2% respecto a 2019, llegando a los 33,2 millones de vehículos y el censo de conductores se mantiene igual que en 2019, con 27,3 millones de conductores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

